iPhone 15 Ultra'da İki Ön Kamera Bulunacak

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürülecek ve Pro Max modelinin yerini alacak yeni bir iPhone 15 Ultra modeli üzerinde çalıştığı söylentilerini geçtiğimiz günlerde sizlere aktarmıştık. Telefonun çıkışı bir yıl sonra gerçekleşecek olsa da telefonla ilgili sızıntılar internette gün yüzüne çıkmaya başladı.

iPhone 15 Ultra'nın iki ön kamerayla geleceği ve seride yalnızca bu cihazda iki ön kamera olacağı bildiriliyor. Pro modelinde yalnızca bir ön kamera sensörü bulunacak.

Şu an itibariyle iki ön kameranın bulunmasının ne gibi avantajlar sağlayacağı konusunda bilgi yok. Stereoskopik video çekimi için veya sadece farklı optik yakınlaştırma seviyeleri için olabilir.

iPhone 15 Ultra Söylentileri Hız Kesmiyor

Rapor ayrıca iPhone 15 Ultra'nın 128 GB dâhili depolama ile gelecek olan Pro modelinden farklı olarak 256 GB dâhili depolama ile geleceğini de belirtiyor. Şirketin gelecek yılki iPhone modellerinde USB-C bağlantı noktasını benimsemesi bekleniyor.

Ayrıca rapor iPhone 15 Ultra'nın yeni bir tasarımla geleceğini iddia ediyor ancak yeni tasarımın tüm seri için olup olmayacağı henüz belli değil. Son zamanlarda tüm iPhone 15 serisi modellerinde Dinamik Ada özelliğinin bulunacağı söyleniyordu.