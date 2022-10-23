iPhone 15 Ultra Titanyum Kaplamayla Geliyor!

Son yılların tartışmasız en çok ses getiren mobil üreticisi olan Apple, her sene piyasaya sunduğu iPhone cihazlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Yakın zamanda cihazlarında köklü değişiklikler yapmaktan çekinen Apple, iPhone 15 ile tasarım konusunda önemli bir farklılık yaratmak istiyor olabilir.

Geçtiğimiz haftalarda gelen bir sızıntıya göre iPhone 15 Pro Max modellerinin yerini iPhone 15 Ultra'nın alacağı iddia edilmişti. Yeni çıkan bir diğer iddiaya göre ise iPhone 15 Ultra'da titanyum kaplama bulunacak.

iPhone 15 Utra İlk Titanyum Kasalı Telefon Olabilir

LeaksApplePro adlı Twitter kullanıcısının iddialarına göre iPhone 15 Ultra'ların kasasında titanyum kaplama görmemiz mümkün olabilir. İlk defa Apple Watch Ultra'nın tasarımında denenen titanyum kasanın telefonlara nasıl uygulanacağı ise henüz merak konusu.

Şimdiye kadar piyasaya sürülen hiçbir telefonun titanyum kaplama olmadığı düşünüldüğü takdirde Apple'ın yine yenilikçi bir teknolojinin peşinde olduğunu varsayabiliriz. Titanyum kasanın düşme ve çizilmelere karşı geleneksel tasarımlara kıyasla çok daha sağlam olacağı ve iPhone 15 Ultra'ya eşsiz bir görünüm katacağı düşünülüyor.

Öte yandan kullanıcının diğer iddiaları arasında iPhone 15 Ultra'nın periskop lense sahip olacağı ve 8K video çekebileceği yer alıyor. Şimdilik tüm bu sızıntılar iddia seviyesinde kalsa da kaynağın daha önce birçok ürün özelliğini doğru bir şekilde tahmin edebilmesi, sızıntıların gerçekliğini artırıyor. Fakat iPhone 15 Ultra'nın tanıtımına daha 1 yıl olduğu için bu tasarım fikirleri her zaman değişebilir.