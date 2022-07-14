iPhone 16 Serisindeki Tüm Telefonlar Periskop Lense Sahip Olabilir

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'a periskop lens eklediğine ilişkin önceki raporları, daha fazla tedarik zinciri bilgisi ve tahminleriyle destekliyor. Periskop terimi, katlanır bir lense izin veren bir mekanizmayı ifade ediyor. Bu, iPhone'lara daha kalın bir telefona ihtiyaç duymadan büyük ölçüde artırılmış bir optik yakınlaştırma sağlayacak. Apple'ın iPhone 15 serisine periskop lens eklemeyi planladığı uzun süredir konuşuluyordu ancak yaşanan kimi sorunlar kısmi ertelemelere neden oldu.

Önemli bir konu ise Samsung'un teknoloji üzerinde patent sahibi olması ve Apple'ın bu nedenle şirketi tedarik zincirinden çıkarmak istediği bildiriliyor. Apple bu nedenle alternatif tedarikçiler arıyor.

Kuo, Medium'daki daha kapsamlı yazısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Tam periskop lens modülü, yüksek ASP 1G2P lens, iki yüksek ASP prizma ve bir lens namlusu içerir. Yüksek ASP malzemeleri, çıktı değerini artırmanın anahtarıdır. Apple'ın lens tedarikçisi ilk kez daha karmaşık montaj hizmetleri sağlayacak, bu nedenle Largan ve Genius bu siparişi karşılamak için Taichung ve Xiamen'deki üretim kapasitelerini genişletiyor."

[Analysis] Apple’s camera supply chain will enter a two-year high-speed growth cycle thanks to iPhone 15’s adoption of a high-ASP periscope design / Apple相機供應鏈將因iPhone 15採用高單價潛望鏡設計而進入連續兩年高速成長週期 @mingchikuo https://t.co/CfUiUe7JQH — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) July 14, 2022

Kuo, Periskop Lensin Maliyetinin Problem Olduğunu Düşünüyor

Kuo'ya göre Apple'ın şu anda periskop lensi ve ilgili özellikleri almak için beş tedarikçiyle birlikte çalışmasının en önemli nedeni maliyet noktası. Lensin başlangıçta iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile sınırlı olmasının bir nedeni de muhtemelen bu olacaktı.

Kuo, lensin iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te olmasını beklediğini belirtiyor ancak tedarikçilerin daha sonra "periskop ve diğer arka kamera yükseltmelerini benimseyen daha fazla iPhone 16 modelinden yararlanacağına" da inanıyor.