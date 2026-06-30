Apple Bunu Hiç Sevmeyecek: iPhone 18 Pro'nun Tasarımı Resmen Sızdırıldı!
Apple'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 18 Pro'yla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Akıllı telefonun tasarımı sızdırıldı.
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Apple'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 18 Pro'yla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce telefonun tasarımı sızdırıldı. Ancak bu sızıntı belirli aralıklarla güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan görseller gibi değil. Direkt olarak markanın tedarikçisinin yaşadığı veri ihlali sonrası ortaya çıktığı söyleniyor. İşte merak edilen detaylar!
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