iPhone 3GS Tekrardan Satışa Çıkıyor

Apple tarafından en son 2009 yılında satışa sunulan ve o zamandan beri sıfır olarak satışta bulmakta güçlük çekilen iPhone 3GS pazara yeniden giriş yapacak. Güney Koreli SK Telink isimli firmanın yaptığı bu kampanyada, depodan çalışır halde olan tüm iPhone'lar satışa çıkarılmak üzere toplandı.

2009 yılında hayatımıza giren ve iPhone tarihinde önemli bir yere sahip olan iPhone 3GS, iOS 6'dan daha üst güncellemeleri almadı. Bu anlamda popüler mobil uygulamaların birçoğuna destek sağlamayacak olan iPhone 3GS, Instagram Hikayelerini ve Spotify'a destek vermiyor. Aynı zamanda popüler oyunların birçoğunu da oynamak mümkün değil. Yani bu telefonu almak isteyen müşteriler, tam donanımlı bir akıllı telefon almayacaklarının farkında.

Ancak arama, SMS veya müzik çalma gibi temel işlevler yerine getirebilen iPhone 3GS'in, ön kamerasının olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Zaten kamera performansı olarak bir beklenti içerisinde olmayan kullanıcılar, bu cihazı yalnızca nostalji olması amacıyla satın alacak diye düşünülüyor.

Şu anda test aşamasında olan ve kullanıcılarına düzgün iPhone'lar satmak isteyen SK Telink'in özellikle 9 yıllık bataryaları kontrol ettiği dile getiriliyor. Çünkü 9 yıldır kullanılmayan bataryalarda çeşitli sıkıntılar oluşabilir ki bu durum da kullanıcıların can sağlığı tehlikeye girebilir. Son olarak yeniden kullanıcılarla buluşacak olan iPhone 3GS'in 44.000 won (yaklaşık 40 dolar) olduğunu belirtmek gerekiyor.