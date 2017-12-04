iPhone 6 Şarj Sırasında El Bombası Gibi Patladı

Bugünlerde tüm gözler iPhone X'in üzerinde olsa da rol çalan başka bir model daha var. Brooklynli bir adamın şarja taktığı sırada adeta el bombası gibi patlayan iPhone 6, tekrardan manşetleri süslemeyi başardı. Fakat anlayacağınız üzere bu sefer iltifatlardan oldukça uzak bir şekilde.

Talihsiz adam, iPhone 6'yı şarja taktıktan saniyeler sonra cihaz sis bombasından hallice bir şekilde duman çıkarmaya başlıyor. Elindeki telefonu hemen yere atan adam, neye uğradığını şaşırıyor. ABD'de gerçekleşen olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı.

Cihazın birden aşırı ısındığını ve sonrasında ortalığın dumana boğulduğunu anlatan Brooklynli adam, iPhone 6'nın patladıktan sonra 20 dakika daha duman çıkarmaya devam ettiğini söyledi.

Böyle bir şeyin başına gelmesini beklemediğini ve hakkını arayacağını ifade eden adam, "iPhone'umun patlamasıyla ilgili Apple'ı dava etmekten ya da hakkımı talep etmekten çekinmeyeceğim. Tek isteğim yeni bir telefona para vermemek" dedi.

Cihazın patladığı sırada telefonla konuşmamasının büyük bir şans olduğunu dile getiren adam, "Telefon alev aldığı sırada kulağımda olsaydı muhtemelen suratım yanardı. Bu nedenle kendimi şanslı sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay hakkında açıklama yapan Apple, müşteri güvenliğinin her zaman ön planda olduğunu ve cihaz hakkında derinlemesine bir araştırma yapacaklarını bildirdi.

Bununla birlikte cihazın orijinal Apple kablosuyla mı yoksa sahte bir kabloyla mı şarj edildiği henüz netlik kazanmadı.