iPhone 7'de Android 10 Çalıştırdılar! İşte O Video

iOS işletim sistemine sahip cihaza Android işletim sistemi yüklediler videoyu gören kullanıcılar şaşkınlıklarına gizleyemedi.

Project Sandcastle geliştiricileri iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'da Android 10 işletim sistemini çalıştırmayı başardı. Ekip cihazlara Android 10 işletim sistemini kurmak için epey bir uğraştı. Cihazlara Android 10 işletim sistemi yükleyebilmek için iOS'da yer alan bir açığı kullandılar.

Android 10 işletim sistemi şu anda yalnızca iPhone 7'yi desteklemekte. Bunun yanı sıra iPhone 7'de Android 10 işletim sistemi birçok bileşeni düzgün olarak çalıştırmamakta. iPhone 7'de k amera, Bluetooth ve hücresel ağ Android 10 işletim sistemi kurulu iken açılmamakta. Hemen aşağıdan Twitter'da paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo