iPhone 7 Kutu İçeriğinde Neler Var?

iPhone 7 duyurulduğundan beri pek çok soru merak ediliyor. Türkiye'de satış fiyatı ne olacak, vergiler ne alemde, onunla birlikte duyurulan ürünlerin hangilerine ulaşabileceğiz ve kutu içeriğinde neler olacak gibi takipçilerimizden sıkça soru alıyoruz. Bu haberimizde sizlere iPhone 7 kutu içeriği hakkında bilgi vereceğiz.

iPhone 7 tanıtılmadan önce birkaç güzel yenilik görmüştük. Önce Carpool Karaoke videosu izledik daha sonra Tim Cook sunumuyla ön bilgi aldık. Bunun ardından Miyamoto geldi ve oyunseverleri çıldırtan Super Mario Run oyununun tanıtımını yaptı. iWork ise eğitim uygulaması olarak dikkat çeken özellikleriyle baş gösterdi. Pokemon Go'nun akıllı saat uygulamasıyla birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığını da gördük. Ardından saat tanıtımı, sonra da beklenen an, iPhone 7 duyuruldu!

Apple iPhone 7 Kutu İçeriği

Apple iPhone 7 - Akıllı Telefon

Apple EarPods with Lightning Connector - Kablolu Kulaklık

Lightning to USB Cable - Veri ve Şarj Kablosu

5W USB Power Adapter - Şarj Adaptörü

Lightning to 3,5 mm Headphone Jack Adapter - Kulaklık Dönüştürücü

Apple iPhone 7 Kutusunda Ne Var?

Apple iPhone 7 - Akıllı Telefon

Apple EarPods with Lightning Connector - Kablolu Kulaklık

Lightning to USB Cable - Veri ve Şarj Kablosu

5W USB Power Adapter - Şarj Adaptörü

Lightning to 3,5 mm Headphone Jack Adapter - Kulaklık Dönüştürücü

Apple bizi bu konuda yine şaşırtmıyor. Kulaklık, iPhone, USB kablosu, Adaptör ve ilk kez Headphone Jack adaptörü bulunuyor. Peki siz bu kutu içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.