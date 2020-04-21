iPhone 7'ye Postmarketos ile Linux Yüklemeyi Başardılar

Linux telefonlar gitgide daha çok tercih edilmeye başlanıyor. Kullanıcılardan gelen talepler üzerine de pek çok firma, yatırımlarını Linux telefonlara yöneltmeye başladı. Ve gelen son bilgiye göre, evde rahatlıkla telefonunuzu Linux telefona çevirebileceğiniz söyleniyor. Linux çekirdeğinin cihaz üzerinde yanıp sönmesine yardımcı olan checkra1n jailbreak aracını kullanarak iPhone7'ye postmarketOS işletim sistemi yüklenebiliyor ve Linux aktif olarak kullanılabiliyor.

Henüz bir grafik kullanıcı arayüzüne sahip olmayan proje, komut satırına göre yükleniyor. Çalışmaların devam ettiği proje ile ilgili, yükleme talimatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Apple cihazlarında özel Linux işletim sisteminin daha verimli olmasını amaçlayan proje için çift önyükleme ve bölümlemeyle denemeler başarılı oldu. Bu proje ile gelecekte Linux sistemleri ile telefonlarda çok daha fazla depolama alanına sahip olacağız gibi görünüyor.

PostmarketOS ile Linux İşletim Sistemi Rekabete Dahil Olacak Gibi Görünüyor

Yükleme adımlarının güvenilir olduğunun ancak hala denemelerin devam ettiğinin altı çiziliyor. Evlerinde iPhone 7 cihazları için projeyi denemek isteyen kişilerin bütün sorumlulukları kabul etmiş olduğu özellikle belirtiliyor.

Komut satırı işleminin iPhone'larda çalışmasından, Linux'u mobil cihazda günlük sürücü olarak kullanabilmeye kadar uzun bir süreç var. Bu konuda yapılan çalışmaların şimdilik olumlu sonuçlar verdiği söyleniyor. Microsoft, Blackberry ve diğer firmaların pazardan çekilmesinden beri işletim sistemi seçenekleri olarak sadece Android ve iOS bulunuyordu. Bu çalışmalar gösteriyor ki gelecekte Linux işletim sistemi de rekabette yer alacak.