iPhone 7'de Ubuntu Çalıştırmayı Başardılar

iPhone 7'de Ubuntu çalıştırmak sandığınız kadar kolay değil. Apple'ın yazılım ekosistemini alt etmek isteyen bir Reddit kullanıcısı, çalışmayan iPhone 7 cihazına Ubuntu Linux kurmayı başardı. Peki ya Apple'ın iPhone telefonlarına farklı bir sistem kurmak ne kadar mantıklı? İşte cevabı.

Yazılım söz konusu olduğunda Apple tüm cihazlarında kontrolü elinde tutar. iPhone'da yalnızca izin verilen özellikleri kullanabilir ve kullanım özgürlüğü Android kadar geniş değildir. Apple'ın duvarlı bahçesi, kişisel ihtiyaçlarınıza veya cihazı nasıl kullanmak istediğinize göre deneme yapmanıza ve özelleştirmenize izin vermiyor olsa da, jailbreak topluluğu bunu genişletmenin bir yolunu bulmuş gibi gözüküyor

Görünüşe göre bir iPhone 7 kullanıcısı, Checkra1n istismarını kullanarak Ubuntu işletim sistemini cihazına kurup çalıştırmayı başardı. Bu yazılımdaki en şaşırtıcı şey ise iPhone 7'nin ölü bir depolama yongasına sahip olmasıydı. Bunun anlamı, telefonun iOS sisteminde bile düzgün çalışmıyor olması.

Reddit kullanıcısı, Checkra1n aracını kullanarak iPhone 7'de Ubuntu çalıştırabildi. Çoğu kullanıcı; jailbreak'ten yararlanmak için bu istismarı basitçe test ederken, newhacker1746 isimli Redditor ise bu yaklaşımı bir sonraki seviyeye taşımayı başardı. iPhone 7'ye farklı bir sistem nasıl kurulur?

iPhone 7'de Ubuntu çalıştırmak sandığınız kadar kolay değil

Ubuntu'yu iPhone 7'ye kurmak ve çalıştırmak için ilk olarak Checkra1n ile jailbreak uygulaması gerekiyordu. Bu oldukça basit görünse de, sürecin büyük bölümü bir hayli karışık işliyor. Daha fazla ayrıntı için yukarıdaki videoyu izleyerek adımları görebilirsiniz. Ancak yine de eski iPhone modelinize bu işlemleri uygulama sorumluluğunu size bırakıyoruz.

newhacker1746 isimli Reddit kullanıcısının test ettiği iPhone 7'nin NAND depolama alanı öldüğü için ethernet bağlantısı üzerinden Ubuntu'ya bağlandığını belirtmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus, jailbreak'in yalnızca iPhone 7 ile uyumlu olması. Bunun nedeni ise Ubuntu'nun A10 Fusion çipini destekleyen uyumluluğundan kaynaklanıyor.

Reddit kullanıcısının açıklaması ise şu şekildeydi: "Dürüst olmak gerekirse, Linux'u klasik amaçlarından biri için kullanmaktan büyük gurur duydum. Bu iPhone, NAND depolaması tamamen öldüğü için iOS'u bir daha asla başlatamayacak. Yine de Linux'u başlatıp USB ethernet üzerinden bir dosya sistemine erişim sağlayabiliyor."