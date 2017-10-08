  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. iPhone 8'in Bataryası Bir Kez Daha Sorun Çıkardı

iPhone 8'in Bataryası Bir Kez Daha Sorun Çıkardı

iPhone 8 ekran açılması
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Mobil
YORUM YAZ

Yaklaşık iki hafta önce Tayvan’da satılan bir iPhone 8 Plus, şarj esnasında patlamış ve dünya gündemini bir süre işgal etmişti. Benzer bir durum Çinli bir iPhone kullanıcısının da başına geldi.

Büyük umutlarla piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 7, üst üste gelen patlama haberlerinin ardından piyasadan çekilmek zorunda kalmıştı. Samsung’u büyük bir zarara uğratan patlama furyası, yeni nesil batarya teknolojileriyle ilişkilendirilirken, iPhone 8’de de benzer bir durum olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Tayvan’da yaşanan olayda, iPhone 8 Plus’un bataryası şarj sırasında genişleyerek, ekranını dışarı doğru itmişti. Birtakım görseller ve görüntülerle kanıtlanan bu durumun bir benzeri de Çin’de yaşandı.

iPhone 8 Plus patlama

Liu soyisimli bir Çinli, internet üzerinden satın aldığı iPhone 8 Plus’ın kutusunu açmasıyla birlikte telefonunun ekranının dışarda olduğunu fark etti. Bataryanın bulunduğu bölgeden dışarı doğru çıkan ekranı gören kullanıcı, telefonu şarja dahi takmadan iade talebinde bulundu.

Bugüne kadar iPhone 8’ler için herhangi bir patlama haberi görülmese de şişen bataryaların ikinci kez telefonu kullanılamaz hale getirmesi, halihazırda oldukça düşük satış rakamlarına sahip olan iPhone 8’in geleceği açısından soru işaretleri doğurmaya yetti.

iPhone 8 Plus Şarj Esnasında Patladı! MOBİL iPhone 8 Plus Şarj Esnasında Patladı!
Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor DONANIM Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu! MOBİL iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

 

ETİKETLER: iphone 8 iphone 8 ekranı büyüyor Apple iPhone 8 Plus

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ

YORUMLAR