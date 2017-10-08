iPhone 8'in Bataryası Bir Kez Daha Sorun Çıkardı

Yaklaşık iki hafta önce Tayvan’da satılan bir iPhone 8 Plus, şarj esnasında patlamış ve dünya gündemini bir süre işgal etmişti. Benzer bir durum Çinli bir iPhone kullanıcısının da başına geldi.

Büyük umutlarla piyasaya sürülen Samsung Galaxy Note 7, üst üste gelen patlama haberlerinin ardından piyasadan çekilmek zorunda kalmıştı. Samsung’u büyük bir zarara uğratan patlama furyası, yeni nesil batarya teknolojileriyle ilişkilendirilirken, iPhone 8’de de benzer bir durum olup olmayacağı konuşulmaya başlandı.

Tayvan’da yaşanan olayda, iPhone 8 Plus’un bataryası şarj sırasında genişleyerek, ekranını dışarı doğru itmişti. Birtakım görseller ve görüntülerle kanıtlanan bu durumun bir benzeri de Çin’de yaşandı.

Liu soyisimli bir Çinli, internet üzerinden satın aldığı iPhone 8 Plus’ın kutusunu açmasıyla birlikte telefonunun ekranının dışarda olduğunu fark etti. Bataryanın bulunduğu bölgeden dışarı doğru çıkan ekranı gören kullanıcı, telefonu şarja dahi takmadan iade talebinde bulundu.

Bugüne kadar iPhone 8’ler için herhangi bir patlama haberi görülmese de şişen bataryaların ikinci kez telefonu kullanılamaz hale getirmesi, halihazırda oldukça düşük satış rakamlarına sahip olan iPhone 8’in geleceği açısından soru işaretleri doğurmaya yetti.