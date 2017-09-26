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iPhone 8'in Malzeme Maliyeti Kullanıcıları Kızdıracak

iphone 8
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Yağız Sarman
Yağız Sarman Mobil

Apple’ın bu yıl tanıttığı iPhone modelleri tüm zamanların en pahalı modelleri olurken, 999 dolardan başlayan fiyatlarıyla iPhone X modelleri cerpleri en fazla zorlayacak akıllı telefonlar oldu. Apple’ın onuncu yılına özel üretilen iPhone X’i ayrı tutacak olursak yine de iPhone 8 ile serinin fiyat artırdığı görülüyor. Bunun sebebinin ise Apple’ın tercih ettiği malzemeler olduğu düşünülüyor.

iPhone serisinin son üyesi iPhone 8, raflarda 649 dolar fiyat etiketiyle yerini alan iPhone 7 ile kıyaslandığında 699 dolar lansman fiyatıyla piyasaya sürülecek olmasına karşın iPhone X’e nazaran daha usturuplu bir fiyata sahip. Bloomberg’de yer alan bir rapora göre iPhone 8’in daha pahalı bir lansman fiyatıyla görücüye çıkmasının temelinde Apple’ın tercih ettiği donanımsal malzemeler yatıyor. Rapora göre A11 Biyonik işlemci, anlık bellek ve cam gövde gibi materyaller maliyeti artırdı.

iPhone 8’in toplam malzeme maliyetinin ise 247.51 dolar olduğu iddia ediliyor. Geçen yıl ise bu rakamın 237.94 dolar olduğu belirlendi. Apple’ın malzeme maliyetinin yine de tam olarak hesaplanması resmi bir açıklama yapılmadan imkansız. Zira şirketin malzemelere ödediği bedeller indirimli olabilir. Sonuç olarak iddialardan ibaret olan malzeme maliyetleri iPhone’un bu yıl neden fiyat artırdığını açıklar nitelikte.

Yine de malzeme maliyeti yaklaşık 250 dolar olan bir akıllı telefonun 700 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulması, Apple kullanıcılarını kızdıracak gibi. Ne dersiniz?

iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X Karşılaştırması MOBİL iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X Karşılaştırması

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