iPhone 8 Karşılığında Bekaretini Sunan Kıza Büyük Şok!

Çin’de yaşayan 17 yaşındaki genç kızın iPhone 8 karşılığında bekaretini vereceğini vadetmesinin ardından ders niteliğinde bir son ile karşılaştı. Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yıllarda yine Çin’de buna benzer bir durumun haberini sizlerle paylaşmıştık. Çinli iki genç, iPhone alabilmek için böbreklerini satmaya çalışmışlardı. iPhone alabilmek için ismini değiştirenlere ve koluna dövme yaptıranlara da şahit olmuştuk. Ancak, bu kez yaşanan olay daha da vahim. İnternette “iPhone 8 karşılığında bekaretimi satıyorum.” şeklinde bir paylaşım yapan 17 yaşındaki genç kız, ünlü bir vlogger’ın dikkatini çekti. Xiao Chen adındaki vlogger, genç kıza ders vermek amacıyla bir tuzak kurmaya karar verdi.

Genç kızla bağlantı kurarak randevu almayı başaran vlogger, buluşacakları yere gizli kamera yerleştirdi. Burada arkadaşlarıyla konuşması da kayda alınan genç kız, tüm arkadaşlarında iPhone 8 olduğunu ancak kendisinin onu alacak parasının olmadığını söylüyor ve kendisine iPhone 8 alan biriyle birlikte olacağını anlatıyordu. Genç kız, başına geleceklerden habersiz bir şekilde kendisiyle buluşmaya gelen adamla bir otel odasına gitti. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra odaya yarı çıplak ve elinde kamera olan 3 erkeğin girmesiyle hayatının şokunu yaşayan ve çığlık atmaya başlayan genç kız çok geçmeden olan bitenden haberdar oldu. Odaya giren Xiao Chen adlı vlogger, yaptığının ne kadar yanlış bir şey olduğunu sert bir dille söyledikten sonra genç kız da hayatının en büyük dersini almış oldu.

iPhone 8 karşılığında bekaretini sunan genç kızın kimliği ve yüzü gizlendi, fakat birçok kişinin videonun tamamen kurmaca olduğunu belirtmesi de kafaları karıştırdı. Kayda alınan görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz.