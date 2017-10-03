iPhone 8 Plus Batarya Performansında Rakipsiz!

Yapılan testler, iPhone 8 Plus’ın batarya performansının, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’i geride bıraktığını gösterdi.

Akıllı telefonların batarya performansını artırmak, cihazı daha kalın ve daha ağır yapabiliyor. Bu noktada işlemci verimliliği ve yazılım optimizasyonu gibi diğer önemli unsurlar da etkili oluyor.

iPhone’lar, söz konusu pil ömrü olduğunda akla ilk gelen telefonlardan değil. Fakat son testler, iPhone 8 Plus’ın batarya performansının piyasada bulunan amiral gemisi cihazlardan üstün olduğunu gösterdi. Test sonuçlarına göre iPhone 8 Plus, 10 saat 35 dakika dayanırken; Galaxy S8, 8 saat 22 dakika, Galaxy Note 8 ise 7 saat 50 dakika dayandı. iPhone 8’de ise bu süre, 8 saat 37 dakika olarak açıklandı.

iPhone 8 Plus sahip olduğu batarya performansı sayesinde bir önceki iPhone modellerini de geri bırakıyor. iPhone 7’de bu süre 8 saat 15 dakika olurken, iPhone 6 Plus’ın ise 7 saat 46 dakika boyunca açık kaldığı belirtildi.

Tabii bu testlerin hangi şartlarda yapıldığını bilmiyoruz. Zira söz konusu pil ömrü olduğunda, her kullanıcı telefonlarını farklı ayarlarda kullanabiliyor. Dolayısıyla pil tüketimi de standart olmuyor.

Bununla birlikte iPhone 8 Plus, 2,691mAh bataryaya sahip ve bu batarya bazı rakiplerinden çok daha küçük. Bu nedenle işlemci verimliliği ve yazılım optimizasyonu, iPhone 8 Plus’ın diğer rakiplerinden önde olmasını sağlıyor.