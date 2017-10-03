  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. iPhone 8 Plus Batarya Performansında Rakipsiz!

iPhone 8 Plus Batarya Performansında Rakipsiz!

iPhone 8 Plus Batarya Performansında Rakipsiz!
YORUM YAZ
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Yapılan testler, iPhone 8 Plus’ın batarya performansının, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8’i geride bıraktığını gösterdi.

Akıllı telefonların batarya performansını artırmak, cihazı daha kalın ve daha ağır yapabiliyor. Bu noktada işlemci verimliliği ve yazılım optimizasyonu gibi diğer önemli unsurlar da etkili oluyor.

iPhone’lar, söz konusu pil ömrü olduğunda akla ilk gelen telefonlardan değil. Fakat son testler, iPhone 8 Plus’ın batarya performansının piyasada bulunan amiral gemisi cihazlardan üstün olduğunu gösterdi. Test sonuçlarına göre iPhone 8 Plus, 10 saat 35 dakika dayanırken; Galaxy S8, 8 saat 22 dakika, Galaxy Note 8 ise 7 saat 50 dakika dayandı. iPhone 8’de ise bu süre, 8 saat 37 dakika olarak açıklandı.

iPhone 8 Plus sahip olduğu batarya performansı sayesinde bir önceki iPhone modellerini de geri bırakıyor. iPhone 7’de bu süre 8 saat 15 dakika olurken, iPhone 6 Plus’ın ise 7 saat 46 dakika boyunca açık kaldığı belirtildi.

Tabii bu testlerin hangi şartlarda yapıldığını bilmiyoruz. Zira söz konusu pil ömrü olduğunda, her kullanıcı telefonlarını farklı ayarlarda kullanabiliyor. Dolayısıyla pil tüketimi de standart olmuyor.

Bununla birlikte iPhone 8 Plus, 2,691mAh bataryaya sahip ve bu batarya bazı rakiplerinden çok daha küçük. Bu nedenle işlemci verimliliği ve yazılım optimizasyonu, iPhone 8 Plus’ın diğer rakiplerinden önde olmasını sağlıyor.

iPhone 8 Plus Şarj Esnasında Patladı! MOBİL iPhone 8 Plus Şarj Esnasında Patladı!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu! MOBİL iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor DONANIM Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor

ETİKETLER: Apple batarya iphone 8 plus

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ

YORUMLAR