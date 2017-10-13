iPhone 8 Plus Bataryaları Patlamaya Devam Ediyor!

Geçtiğimiz haftalarda Tayvan’da bir kullanıcının iPhone 8 Plus’ı şarj olurken patlamıştı. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinden benzer haberlerin gelmesi Apple’ı harekete geçirmişti. Fakat iPhone 8 Plus’taki batarya sorunları Apple’ın başını ağrıtmaya devam edebilir. Zira sorunun yeni adresi, Amerika Birleşik Devletleri.

Apple’ın, 22 Eylül’de satışa çıkardığı iPhone 8 talep anlamında beklenenin altında kalmıştı. Şirket bu sorunu çözmeye çalışırken, satışları baltalayabilecek yeni bir problemle daha karşı karşıya kaldı: Şişen iPhone 8 bataryaları.

Küçük ama artan sayıdaki iPhone 8 Plus sahipleri, olası pil arızası nedeniyle cihazlarının bataryalarının şişmesinden şikayetçi. Apple, konuyla ilgili şikayetlerin artması üzerine soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Batarya problemiyle ilgili bu sefer ki adres ABD oldu. Bir Best Buy personeli, tamir için gelen iPhone 8’in bataryasında şişme olduğunu iddia etti. Reddit’de yayınlanan fotoğrafta, diğer batarya problemlerinde olduğu gibi ekranın çerçeve kısmından dışarı itildiği ve pilin şiştiği görülüyor.

Söz konusu model hakkında detay paylaşılmazken, bataryası şişen cihazın iPhone 8 mi yoksa iPhone 8 Plus mı olduğu bilinmiyor. Ancak şimdiye kadar ki batarya problemlerinin hepsinin Plus modellerinde yaşandığını belirtmek gerekiyor.

Apple, hatalı modeller hakkında fazla konuşmuyor, ancak iPhone 8 Plus’taki şişmiş batarya probleminin farkında olduğunu ve bunun sebebini öğrenmek için soruşturma başlattığını biliyoruz.

Batarya şikayetleri dünyanın farklı ülkelerinden geliyor. Muhtelemen belli bir üretim serisinde sorun yaşandı. Geçen sene Samsung'un başı Galaxy Note 7'nin batarya problemi nedeniyle patlaması yüzünden epey ağrımıştı. Şimdi aynı sorunla Apple karşı karşıya. Teknoloji devinin nasıl bir strateji izleyeceği en büyük merak konusu. Yakın bir zamanda soruşturma hakkında detayların açıklanmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler artıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu arada iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın resmi Türkiye fiyatlarının belli olduğunu da belirtelim. Bağlantıya tıklayarak haberimize ulaşabilirsiniz.