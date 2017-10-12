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  4. iPhone 8 Plus Hızlı Şarj Testinde Android'in En İyilerine Karşı

iPhone 8 Plus Hızlı Şarj Testinde Android'in En İyilerine Karşı

Erkan Calp
Erkan Calp Mobil
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Apple’a göre iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, hızlı şarj desteği sayesinde 30 dakikada %50 şarj olabiliyor. Peki ya rakipleri? Hızlı şarj testi videosunda iPhone 8 Plus yanında Samsung Galaxy Note 8, One Plus 5 ve HTC U11 gibi 2017’nin en iyi Android telefonlarını görüyoruz. Hangi telefon daha hızlı şarj ediyor? İşte sonuçlar.

Apple’ın ülkemizde henüz satışa sunmadığı yeni iPhone’larının tümü hızlı şarj desteğine sahip. Ancak telefonunuzu normalden daha kısa sürede şarj etmek istiyorsanız MacBook’larla birlikte gelen USB-C Güç Adaptörlerinden birini ve USB-C Lightning kablosu satın almanız gerekiyor. "iPhone 8 ve iPhone X Hızlı Şarj Etme (En Ucuz Yolu)" blog yazımızda da buna detaylıca değindik. Peki iPhone 8 Plus bu aksesuarlarla birlikte kullanıldığında Apple’ın söylediği derecede hızlı şarj olabiliyor mu? Daha da önemlisi herhangi bir MacBook USB-C Güç Adaptörü ile iPhone 7 Plus’ı şarj etmeye kalkarsak iPhone 8 Plus kadar etkileyici sonuç alır mıyız?

Birileri bunu bizim yerimize test etmiş. Videoda da göreceğiniz üzere iPhone 8 Plus ve 7 Plus, Apple’ın 29W güç adaptörü ve USB-C kablosu kullanılarak şarj ediliyor. iPhone 8 Plus, 35 dakikada %45, iPhone 7 Plus %42 şarj seviyesine ulaşıyor. iPhone 8 Plus, 2 saat 11 dakikada tam şarj olurken, iPhone 7 Plus hemen aynı sürede %100 şarj oluyor.

Bu noktada arada neredeyse hiç fark yok ancak Mashable’ın yaptığı testte bambaşka bir sonuç karşımıza çıkıyor. Pili tamamen bitirilmiş iPhone 8 Plus ve iPhone 7 Plus, uçak modunda, %50 parlaklık düzeyinde şarj ediliyor. iPhone 8 Plus, 15 dakikada %27 - 30 dakikada %54, iPhone 7 Plus ise 15 dakikada %15 - 30 dakikada %29 şarj seviyesine ulaşıyor. iPhone 8 Plus’ın şarjının %100’e ulaşması 1 saat 50 dakika sürerken, 7 Plus’ın şarjının tamamen dolması 2 saat 32 dakikayı buluyor.

iPhone 8 Plus, Android’in en iyileri karşısına çıktığında üçüncü sırada kendine yer buluyor. OnePlus’a özel hızlı şarj teknolojisi “Dash Charger” ile güçlendirilen OnePlus 5, hızlı şarj testinden birinci olarak çıkıyor. Onu HTC U11, iPhone 8 Plus, Note 8 takip ediyor.

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ETİKETLER: Apple iphone 8 iphone 8 plus hızlı şarj

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