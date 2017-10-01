iPhone 8 Plus'ın Yeni Reklamı Portre Moduna Odaklanıyor

Şu anda pek çok kullanıcı iPhone X için heyecanlanıyor. Bu durumun farkında olan Cupertino merkezli Apple ise diğer amiral gemilerini pazarlamanın derdine düştü. Şimdi de şirket, iPhone 8 Plus'ın portre moduna odaklanan yeni reklam filmini yayınladı.

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticisi Apple, yeni duyurduğu amiral gemileri için reklam filmi yayınlamaya devam ediyor. iPhone 8 Plus için YouTube kanalında yeni bir video yayınlayan şirket, telefonun portre moduna odaklanıyor. Sadece sizin yüzünüze odaklanan bu mod sayesinde kullanıcılar, amatör olmalarına rağmen profesyonel bir fotoğrafçıya dönüşebiliyor.

İşte Apple'ın yayınladığı yeni reklam filmi:

Reklam filminde de görüldüğü üzere, Apple'ın yeni portre modu gerçek zamanlı olarak yüzünüzü analiz ediyor ve en iyi sonucu çıkarmaya çalışıyor. Instagram fotoğraflarının şimdiden ne kadar profesyonel olacağını tahmin edebilirsiniz.