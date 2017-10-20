iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye'de Satışa Çıktı, Vatandaş Kuyruk Oldu!

Apple'ın 12 Eylül'de düzenlenen lansmanda tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, nihayet Türkiye'de satışa çıktı! Saat 00.00'dan itibaren İstanbul ve Ankara'da satışa sunulan iPhone 8 serisi, görmeye alıştığımız uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sokakta bir yerde yürürken uzunca bir kuyruk görürseniz; ya pideci kuyruğudur, ya da iPhone kuyruğu. Yeni bir iPhone modeli çıktığında, klasikleşen şeylerden bir tanesi de Apple meraklılarının oluşturduğu uzun kuyruklardır. Yalnız kuyruk deyip geçmemek lazım. Zira o kuyruklarda tanışıp, daha sonra evlenen ve çoluğa çocuğa karışan insanlar bile var.

iPhone kuyruklarının bir örneği de dün akşam İstanbul'da yaşandı. Gece yarısından itibaren satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, çok sayıda Apple meraklısını telefonun satışa sunulacağı GSM şirketi önünde topladı.

Türkiye'ye ilk kez getirilen iPhone 8 serisi, satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı.

Amerika'daki kuyruklarda yastığını yorganını alıp gelen insanları görüyorduk, fakat İstabul'daki kuyrukta böyle bir görüntüye rastlamadık. Tabii iPhone X satışa sunulurken ne olur bilemem. Orada daha farklı tablolarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Örneğin; hemen aşağıda gördüğünüz fotoğraf Amerika Birleşik Devletleri'nden. Abiler ablalar pılısını pırtısını toplamış gelmişler.

Velhasıl kelam, saatler 00.00'ı gösterdiğinde mağaza kapısı açıldı ve müşteriler iPhone 8 ile buluştu. iPhone 8'e ilk kavuşan kişi olan Asrın Köklü, bu anı aylardır beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

iPhone 8, 4.199 TL'den satışa sunulurken, iPhone 8 Plus ise 4.799 TL'den satışa çıktı. Tabii bunların başlangıç fiyatları olduğunu da belirtelim. Tavan fiyat 5559 TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hakkındaki detaylı bilgilere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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