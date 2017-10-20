  1. Tamindir
  2. haber
  3. Mobil
  4. iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye'de Satışa Çıktı, Vatandaş Kuyruk Oldu!

iPhone 8 ve 8 Plus Türkiye'de Satışa Çıktı, Vatandaş Kuyruk Oldu!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
YORUM YAZ

Apple'ın 12 Eylül'de düzenlenen lansmanda tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, nihayet Türkiye'de satışa çıktı! Saat 00.00'dan itibaren İstanbul ve Ankara'da satışa sunulan iPhone 8 serisi, görmeye alıştığımız uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Sokakta bir yerde yürürken uzunca bir kuyruk görürseniz; ya pideci kuyruğudur, ya da iPhone kuyruğu. Yeni bir iPhone modeli çıktığında, klasikleşen şeylerden bir tanesi de Apple meraklılarının oluşturduğu uzun kuyruklardır. Yalnız kuyruk deyip geçmemek lazım. Zira o kuyruklarda tanışıp, daha sonra evlenen ve çoluğa çocuğa karışan insanlar bile var.

iPhone kuyruklarının bir örneği de dün akşam İstanbul'da yaşandı. Gece yarısından itibaren satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, çok sayıda Apple meraklısını telefonun satışa sunulacağı GSM şirketi önünde topladı.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de Satışa Çıktı, Vatandaş Kuyruk Oldu!

Türkiye'ye ilk kez getirilen iPhone 8 serisi, satışa sunulmadan önce çok sayıda müşteri Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki GSM şirketi önünde beklemeye başladı.

Amerika'daki kuyruklarda yastığını yorganını alıp gelen insanları görüyorduk, fakat İstabul'daki kuyrukta böyle bir görüntüye rastlamadık. Tabii iPhone X satışa sunulurken ne olur bilemem. Orada daha farklı tablolarla karşılaşacağımızı tahmin ediyorum. Örneğin; hemen aşağıda gördüğünüz fotoğraf Amerika Birleşik Devletleri'nden. Abiler ablalar pılısını pırtısını toplamış gelmişler.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye'de Satışa Çıktı!

Velhasıl kelam, saatler 00.00'ı gösterdiğinde mağaza kapısı açıldı ve müşteriler iPhone 8 ile buluştu. iPhone 8'e ilk kavuşan kişi olan Asrın Köklü, bu anı aylardır beklediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

iPhone 8, 4.199 TL'den satışa sunulurken, iPhone 8 Plus ise 4.799 TL'den satışa çıktı. Tabii bunların başlangıç fiyatları olduğunu da belirtelim. Tavan fiyat 5559 TL'ye kadar çıkıyor.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus hakkındaki detaylı bilgilere bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Siz iPhone 8 veya iPhone 8 Plus almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı Açıklandı MOBİL iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı Açıklandı

Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor DONANIM Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor

Ücretsiz iPhone 8 Sahibi Olmak İçin Koluna Dövme Yaptırdı SOSYAL MEDYA Ücretsiz iPhone 8 Sahibi Olmak İçin Koluna Dövme Yaptırdı

ETİKETLER: iPhone Apple iphone 8 iphone 8 plus

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
Google Play (APK) Google Play (APK)
Google Play (APK) Google Play Store, oyun ve uygulamaları tanıtmak ve kullanıcıların Android cihazlarına indirip kurmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir mağaza uygulaması. ÜCRETSİZ
Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2
Euro Truck Simulator 2 Sevilen tır simülasyonu Euro Truck Simulator'ın yeni oyunu olan Euro Truck Simulator 2 ile maceranız kaldığı yerden devam ediyor. DENEME SÜRÜMÜ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Movie Maker Windows Movie Maker
Windows Movie Maker Windows Movie Maker, videolarınızı düzenlemek için tüm gerekli araçları sunan hem ücretsiz hem de detaylı bir film editörü. ÜCRETSİZ
GTA 5 %100 Save GTA 5 %100 Save
GTA 5 %100 Save ÜCRETSİZ
Facebook Mobil Facebook Mobil
Facebook Mobil Facebook Android uygulaması sayesinde popüler sosyal medya sitesi Facebook'a Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınız üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker
Windows Live Movie Maker Video ve fotoğraflarınızla kendinize özel filmler yapmak için Windows Live Movie Maker yeter. ÜCRETSİZ
TeamSpeak 3 Türkçe Yama TeamSpeak 3 Türkçe Yama
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Consept GAMES ekibi tarafından hazırlanan en popüler toplu sohbet programı olan TeamSpeak 3 programının Türkçe yaması. ÜCRETSİZ

YORUMLAR