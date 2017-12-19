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  4. iPhone 8 ve iPhone X’in Günlük Satış Miktarı Belli Oldu

iPhone 8 ve iPhone X’in Günlük Satış Miktarı Belli Oldu

iPhone 8 vs iPhone 8 Plus vs iPhone X
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar Mobil
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Apple iPhone’ların yeni modelleri iPhone X ve iPhone 8 serisi günümüzde satışta olan en pahalı akıllı telefonlardan. Bir istatistik firması da en yeni modellerin günlük ve toplam ne kadar satıldığını araştırmış.

Forbes tarafından yayınlanan ve Localytics adlı araştırma firmasının yaptığı çalışma sonucuna göre, yüksek fiyatlara rağmen iPhone’ların hala çok iyi sattığı görülüyor. Bu sonuçlara bakılırsa Apple’ın iPhone 8 ve iPhone X’ten günde toplam 1 milyon adet satışa ulaştığı görülüyor. 

iPhone 8’in şu anki tüm iPhone’lar arasında %2.22’lik bir dilime karşılık geldiği ve bugüne kadar 17.5 milyon adet satıldığı da bilgiler arasında. iPhone 8 Plus’a baktığımız zaman ise %2.94’lük bir dilime karşılık gelerek iPhone 8’e göre daha yaygın olduğu dikkat çekiyor. iPhone 8 Plus’ın bugüne kadar satılmış olan miktarı ise 23.2 milyon adet.

Neredeyse tamamen ekrandan oluşan iPhone X ise tüm iPhone’ların %2.63’üne karşılık geliyor ve bugüne kadar 20.7 milyon adet satılmış. Fakat bu akıllı telefon piyasaya biraz daha gecikmeli olarak sunulmuştu. Araştırmacılar bu sebepten ötürü iPhone X’in zamanla satış miktarı olarak iPhone 8 ve Plus versiyonunu rahat bir şekilde geride bırakacağını öngörüyorlar.

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