Yeni iPhone Almayı Düşünüyorsanız Bekleyin! İşte Sebebi

Eğer akıllı telefonunuzu değiştirmeyi düşünüyor ve iPhone alacaksanız kısa bir süre daha bekleyin. Apple yeni akıllı telefon modelini çok kısa süre içerisinde piyasaya sürecek.

iPhone 9 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple kullanıcılarının merakla beklediği yeni iPhone modeli çok yakında geliyor. iPhone SE 2'nin aslında iPhone 9 olarak adlandırılması bekleniyor. Gelin hep beraber iPhone 9 hangi teknik özelliklere sahip olacak yakından bakalım.

iPhone 9'un 5.4 inçlik ekrana sahip olacağı ve iPhone 8'in boyutuna yakın bir kasa ile geleceği söylenmekte. Gücünü A13 Bionic yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan iPhone 9'un 3 GB RAM'e sahip olacağı konuşulmakta. iPhone 9'da iPhone 8'de yer alan üst ve alt çerçevelerinin bulunmayacağı ve Face ID teknolojisinin bulunmayacağı söylenmekte.

Apple'ın hedefi aslında iPhone 11 serisinin tanıtılmasından altı ay sonra satışları artırmak için yılın ilk yarısında yeni bir cihaz piyasaya sürmekti. Yeni modelin üretiminin bu ayın sonunda başlaması gerekiyordu. Ancak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Corona virüsü, Foxconn gibi şirketlerin fabrikalarını etkiledi. Fabrikalarda üretimler azaldı. Bundan dolayı yeni modelin tanıtılması gecikti.

Yeni iPhone modelinin 31 Mart'ta düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor. iPhone 9 hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.