iPhone 9 Eskiye Dönebilir

Yeni iPhone modellerinin yankıları hala sürerken daha şimdiden iPhone 9 hakkında iddialar ortaya çıkmaya başladı. Adını gizli tutan bir kaynaktan alınan verilere göre gelecek yıl iPhone modellerinden biri ya da hepsi metal arka yüz tercihine geri dönebilir.

Nikkei’ye konuşan ve ismini gizli tutan bir kaynağın iddialarına göre 2018 yılında iPhone geçmişe dönebilir. Bilindiği üzere iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modelleri bu yıl cam arka yüzle üretilmişti. Cam kasa tercihinin kablosuz şarj teknolojisiyle de ilgisi olduğu söyleniyor. Ancak önümüzdeki yıl iPhone 9’lardan en az biri tekrar metal kasaya dönebilir.

Aynı kaynaklı iddialara göre Apple önümüzdeki yıl metal kasalı modelin ekranında da LCD teknolojisi kullanarak fiyatı aşağı çekme niyetinde. 6.1 inç LCD ekrana sahip olması konuşulan metal kasalı modelin birkaç farklı renk seçeneği sunması da bekleniyor.

Apple’ın yine de cam kasadan kolay kolay vazgeçmesi beklenmiyor. Önümüzdeki yıl bir telefonun bütçe dostu olması ve diğer iki modelin yine maliyetli modeller olması daha muhtemel. Ayrıca Apple söz konusu bu iki üst segment modelinde OLED ekran teknolojisi kullanabilir. Uygun fiyatlı olması beklenen iPhone modelinin ise geçmişteki iPhone SE’yi andırması yeni modelin iPhone SE 2 olacağı yorumları yapıldı. Tüm bu ihtimaller tamamen spekülasyon ve Apple tarafından bir açıklama yapılana kadar yeni iPhone modelleri hakkında yazılıp çizilenler devam edecek gibi görünüyor.