iPhone 9 Fiyatı ve Çıkış Tarihi Hakkında Yeni Sızıntı!

Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntıları göz önüne aldığımızda Apple, oldukça yakın bir zamanda uygun fiyatlı bir akıllı telefon ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yine sızıntılar doğrultusunda iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen yeni model hakkında kayda değer yeni iddialar bulunuyor.

Ne Zaman, Ne Kadar?

Yeni iddialar doğrultusunda uygun fiyatlı iPhone, baz model için 399 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Referans olması adına iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatının 699 dolar olduğunu vurgulayalım. Bununla birlikte yeni modelin Mart 2020 tarihinde resmi olarak duyurulacağı iddia ediliyor.

Bu sızıntıların geçmiş sızıntılar ile oldukça benzer olduğunu göz önüne alırsak, temel anlamda oldukça uygun gözüktüğünü söyleyebiliriz. Benzer şekilde iPhone SE de yine mart ayında ve benzer fiyat seviyesinde satışa sunulmuştu. Tüm bunlara ek olarak Corona Virüsü nedeni ile bazı gecikmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

iPhone SE 2 / iPhone 9

Yeni modelin 4.7 inç boyutunda IPS LCD ekran ile birlikte gelecek. iPhone 8 ile benzer bir tasarıma sahip olması beklenen modelin geleneksel Touch ID sensörüne sahip olacağı da bilinen detaylar arasında. Buna ek olarak yeni modelin iPhone SE 2 olarak mı yoksa iPhone 9 olarak mı adlandırılacağı merak ediliyor.