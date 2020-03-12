iPhone 9 için Yayınlanan Konsept Videosu Hayranlık Uyandırdı!

Covid-19 kaynaklı gecikmelerin olmaması durumunda Apple, muhtemelen bazı yeni ürünlerini tüketiciler ile buluşturacak. Bu ürünlerin arasında en merak edilen ise şirketin yeni bütçe dostu modeli olacak olan iPhone 9 / iPhone SE 2 olarak öne çıkıyor. Bir hayran, daha öncesinde ortaya çıkan sızıntıları göz önüne alarak yeni modele ait bir konsept video yayınladı.

Sade ve Şık

Yayınlanan konsept tasarıma göz attığımızda dikkatimizi çeken ilk şey basit ama şık bir tasarım oluyor.

iPhone 9 ya da iPhone SE 2 olarak adlandırılması beklenen modelin tasarım tarafında iPhone 8 ile ciddi benzerlikler taşıyacağı tahmin ediliyor. Konsept videoda bu sızıntılar göz önüne alınarak 4,7 inç boyutunda LCD ekrana yer verilmiş. Face ID teknolojisinden yoksun kalması beklenen modelin Touch ID ile korunması bekleniyor.

Bunların haricinde asıl öne çıkan soru ise şu: "Ne zaman ve ne kadar?"

Geçmiş sızıntılar yeni modelin Mart 2020 döneminde düzenlenecek (muhtemelen ay sonu) bir etkinlik sırasında tanıtılacağını işaret ediyordu. Tabii şu sıralar gündemde Covid-19 salgını var ve bu, pek çok şirketin etkinliklerini iptal etmesine, ertelemesine ya da çevrim içi platformlara taşımasına yol açtı.

Şu sıralar bazı analistler yeni modelin birkaç aylık bir gecikmeye uğradığını düşünüyor. Yani yeni modelle iPhone 12 serisi ile birlikte karşılaşmamız mümkün olabilir.

Eğer fiyat noktasına gelirsek şirketin daha öncesinde iPhone SE modelinde uyguladığı stratejinin bir benzerini bekliyoruz. Muhtemelen 399 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve referans olması adına iPhone 11 yaklaşık 699 dolar fiyat etiketine sahip. Böyle olursa son zamanların en uygun fiyatlı iPhone modeli olacak ve bu da pek çok eski iPhone sahibini bir yükseltme yapma için ikna etmiş olacak. Yani tam da hedefledikleri şeyi.