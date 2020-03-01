iPhone 9 ile İlgili Bütün Söylentiler Burada

iPhone 9 ile ilgili çıkan bütün söylentileri; lansman tarihini, fiyatını ve çok daha fazlasını sizler için bir araya getirdik.

Yakında çıkacak olan iPhone 9'un, iPhone 8'e benzer ancak daha yüksek dahili bileşenler ile modelleneceği yaygın olarak tahmin ediliyor. iPhone 9 ile birlikte Touch ID özelliğinin de yeniden aktif olacağı söylentiler arasında.

Apple'ın 2020'de piyasaya çıkması beklenen en az beş iPhone'un ilki olabilecek, bütçeye uygun bir telefon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihazın, iPhone 9 veya muhtemelen iPhone SE 2 olabileceği söyleniyor. iPhone SE 2 için, 2016 iPhone SE için gecikmiş bir güncelleme yorumunda bulunuluyor. Söylentiler doğruysa, bu, küresel akıllı telefon satışları azalmaya devam ettikçe Apple'ın düşük maliyetli telefonlara olan kararlılığını gösteriyor.

Apple'ın üç aylık gelir ön görüsünü düşürmeye zorlayan korona virüsü salgınının neden olduğu, yaygın tedarik zinciri aksaklıklarına rağmen, lansmanı gerçekleştireceği konuşuluyor.

Düşük Maliyetli Ancak Yüksek Kaliteli Bir Telefon

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 9'un 399 $ 'a mal olacağını tahmin ediyor. Maliyetin düşük olması satış fiyatının da uygun olabileceği anlamına geliyor. Bu durum bütçe odaklı müşteriler için cazip bir durum olacak gibi görünüyor. Küresel akıllı telefon pazarı küçüldükçe ve daha az tüketici premium telefonlara yöneldikçe, düşük maliyetli ancak yüksek kaliteli bir telefon sunmanın önemi göz ardı edilmemeli gibi görünüyor.