Bir iPhone Daha Açık Artırma ile Rekor Fiyata Satıldı!

Kısa bir süre önce yapılan bir açık artırmada bir iPhone daha şaşırtıcı miktardaki bir rakama satıldı. Satış fiyatının 50.000 ila 100.000 $ arasında olacağı tahmin edilen mühürlü birinci nesil iPhone, 158.644 dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satıldı.

Los Angeles merkezli LCG Auctions tarafından düzenlenen satışta, telefonun 4 GB'lık bir model olduğu ve satışların düşük olması nedeniyle sadece iki ay sonra üretimden kaldırıldığı vurgulandı.

Telefonun bozulmamış durumu ve orijinal Apple mühendislik ekibiyle olan ilişkisi de cazibesini artırdı. Alıcının kimliği ise henüz açıklanmadı.

İlk iPhone'un 4 GB'lık Modeli 158.000 Dolara Satıldı

Steve Jobs tarafından 2007 yılında tanıtılan iPhone, akıllı telefon pazarında devrim yaratmış ve Apple'ın başarısını artırmıştı.

Apple, serinin son üyesi olan iPhone 15'in lansmanına hazırlanırken, yeni iPhone 15 serisinde önemli bir zam yapılması ancak elbette açık artırmaya çıkarılan iPhone kadar pahalı olmaması bekleniyor.

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