iPhone Artık Yeni ve Popüler Bir Klavye Düzenini Destekliyor

QWERTY klavyeden sıkıldıysanız artık yeni bir klavye düzenine geçebilirsiniz. Geçen ay piyasaya sürülen iOS 16'dan başlayarak, iPhone'lar artık 86 yıllık Dvorak klavye düzenini destekliyor. Önceden Dvorak yazma meraklılarının, düzeni kullanmak için bir üçüncü parti uygulama yüklemesi gerekiyordu.

Dvorak, yazma hızını ve ergonomik konforu iyileştirmek amacıyla standart QWERTY düzeninden farklı bir tuş düzeni kullanır. August Dvorak ve William Dealey, o sırada 60 yaşında olan QWERTY daktilo klavyesinin eksikliklerini inceledikten sonra 1936'da bu düzeni icat etti.

Apple ve Dvorak'ın ilginç bir geçmişi var. Şirket ilk olarak 1984'te piyasaya sürülen Apple IIc'nin ABD modelindeki bilgisayarları için yerel Dvorak desteğini içeriyordu. QWERTY ve Dvorak arasındaki düzeni mantıksal olarak değiştirecek özel bir "klavye" seçeneği vardı ancak bir etiket referansına ihtiyacınız olduğunuzda fiziksel tuş kapaklarının eşleşecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyordu.

Öğrenmek ve Alışmak Yaklaşık 5 Saat Sürüyor

İlginç bir şekilde Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak ("Woz") 1993 yılında Dvorak'ı öğrendi. Woz, Ars Technica'ya gönderdiği bir e-postada Dvorak'ı ilk nasıl öğrendiğini anlattı.

"Tokyo'ya uçuyordum ve bunu öğrenmek için 5 saat harcadım ve bir daha hiç QWERTY klavyesine bakmadım. Hepsi bu kadar. Oğlum zaten başarılı bir şekilde geçiş yapmıştı ve Dvorak'ı kısa sürede öğrendi ve yaklaşık bir hafta içinde QWERTY'de yazdığı hıza hızla ulaştı."

Dvorak'ı iPhone'unuzda kullanmak için önce iOS 16 işletim sistemine sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekiyor. Ardından, Ayarlar uygulamasını açın ve Genel > Klavye > Klavyeler'e gidin, ardından dilinize dokunun ve listeden "Dvorak"ı seçin. Klavyeyi bir sonraki açışınızda, "AOEUIDHTNS" yazan bir ana satır ile farklı düzeni göreceksiniz.

Dvorak'ın sözde hız iyileştirmelerinin yazmak için 10 parmak kullanmaktan geldiğini belirtmekte fayda var, bu nedenle sadece Dvorak öğreniyorsanız, baş parmaklarınız gibi iki parmakla yazarken QWERTY'ye göre herhangi bir hız artışı görmeyebilirsiniz ancak uzun süreli Dvorak kullanıcıları muhtemelen memnun kalacaklardır.