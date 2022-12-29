iPhone'umu Bul Özelliği Bir Kadının Hayatını Kurtardı

Apple'ın iPhone 14 serisi, kullanıcıların güvenliğini sağlamak için bir dizi acil durum özelliğiyle birlikte birkaç ay önce piyasaya sürüldü. O günden bu yana pek çok kez iPhone 14 serisinin acil durumlarda insanları kurtardığına dair raporlar ortaya çıktı ve şimdi ise iPhone'umu Bul özelliğinin araba kazasına karışan bir kadının kurtarılmasına yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Bilmeyenler için en yeni nesil iPhone'lar, Uydu Bağlantısı özellikleri aracılığıyla Kaza Tespiti ve Acil Çağrı gibi, zor durumlarda yetkililerle iletişim kurulabilmesini sağlayan bir dizi özellikle birlikte geldi. Bu özellikler, iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesinden bugüne dek yaşamı tehdit eden kazalarda insanlara yardımcı oldu.

Bugün gelen yeni raporda ise Kaza Tespiti yerine iPhone'umu Bul özelliği, araba kazası yaşayan bir kadının kurtarılmasına yardımcı oldu. Kaza, Noel'in ertesi gecesinde California, San Bernardino'da meydana geldi.

Apple, Teknolojileriyle Hayatlar Kurtarıyor

Kaza, kadının aracıyla yaptığı kaza sonrası aracında sıkışıp kalmasına neden oldu ve ailesi kendisine ulaşamadı. Daha sonra aile, kadının konumunu bulmak için iPhone'umu Bul özelliğini kullandılar. Arabasının haritada otoyolun kenarında bir yerde olduğunu gördüler ve anında yetkilileri olay yerine çağırdılar.

Olayların özeti ilk olarak San Bernardino İlçe İtfaiyesi tarafından bir Facebook gönderisinde paylaşıldı. Kaza sonrası ağır yaralanan kadın geceyi araçta geçirdi. İtfaiye sağlık görevlileri, yaralı kadını kurtarmak için gelişmiş yaşam desteği müdahaleleri ve bir halat sistemi kullanmak zorunda kaldı.

Belirtmek gerek, Kaza Tespiti ve Uydu Bağlantısı gibi özelliklerinden farklı olarak, neredeyse her iPhone telefonu iPhone'umu Bul özelliğini destekliyor. İşin özü, böylelikle bir Apple ürünü sayesinde bir hayat daha kurtuldu.