Apple'ın Gizli Tuttuğu iPhone Çift SIM Desteği Deşifre Edildi

iPhone çift SIM desteği nasıl kullanılır diye merak ediyor olabilirsiniz. Apple'ın Çin dışındaki pazarlarda kullanıma sunmadığı bu özellik, meraklı bir YouTuber tarafından deşifre edildi. Eğer son zamanlarda iPhone'unuzda bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız okumaya devam edin.

İnsanların akıllı telefonlarda aradığı birçok özellik var. İki SIM kart kullanarak iki telefon numarasına sahip olmak, birçok kişi tarafından ihtiyaç duyulan bir yetenek. Bu, birçok iPhone kullanıcısının sahip olmak isteyeceği, ancak hiçbir zaman sahip olamadığı bir özellikti.

iPhone çift SIM özelliği nasıl kullanılır?

Çift SIM desteği, Apple'ın yıllardır yazılım ve donanımında saklı olmasına rağmen, şirketin büyük pazarlara sunmakta çekingen davrandığı bir destek. Hugh Jeffreys isimli YouTuber tarafından yapılan test sonucunda, Çin pazarına sunulan iPhone'ların iki fiziksel SIM desteklediği öğrenildi.

Çin pazarı dışındaki iPhone'lar da aslında iki SIM'i destekliyor: ilki fiziksel SIM kart, ikincisi ise dijital eSIM. Ancak Hugh Jeffreys'in yayınladığı videoya göre iPhone'un iki IMEI numarası ve iki SIM bileşeni bulunuyor.

Çin pazarına sunulan iPhone için yedek çift SIM bileşeni sipariş eden Jeffreys, telefonun donanımı kurcalamak zorunda kaldı. iPhone'u sökerek çift SIM modülüne erişebildi. İki SIM hattı, ilginç bir şekilde, basit bir esnek kablo ve konektör ile iPhone paneline vidalanmıştı.

iPhone yeniden başlatıldığında, cihazın çift SIM modülünü desteklediği fark edildi. Ayarlar uygulamasını iki fiziksel kartla başa çıkacak şekilde yeniden yapılandırdı ve akıllı telefonun iki fiziksel SIM kartla sorunsuz bir şekilde çalıştığı aktarıldı.

Apple yetkili servisi olmayan tamircilerin TouchID sensörünü değiştirirken uğraşması gereken bir donanım kilidi veya pil değiştirildiğinde diğer parçalarla oynanmaması ile ilgili herhangi bir uyarı bulunmuyor. Modülün, kuvvetli bir şekilde yapıştırılması ve lehimlenmesi yerine kolayca kapatılmış olması da ayrıca dikkat çekiyor.

Tim Cook'tan şok Android açıklaması

Apple'ın CEO'su Tim Cook, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olan Android hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Cook, Android'in iOS'ten 47 kat daha fazla kötü amaçlı yazılıma sahip olduğunu iddia etti ancak herhangi bir kaynak göstermedi ancak bu konu ile ilgili 2019 yılında yapılan bir araştırma bulunuyor.

Söz konusu araştırma ile cihazlara bulaşan kötü amaçlı yazılımların yüzde 47,15'inden Android, yüzde 35,82'sinden Windows (PC), yüzde 16,17'sinden IoT ve yüzde 1'den daha azından ise iOS'in sorumlu olduğu ortaya çıkmıştı.