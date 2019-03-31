iPhone Çiplerinin Baş Tasarımcısı Apple’dan Ayrıldı

CNET'e göre, Apple'ın platform mimarisindeki kıdemli direktörü Gerard Williams III, Apple’da geçirdiği dokuz yılın ardından geçen ay şirketten ayrıldı. Williams, teknoloji devinin çok tanınan isimlerinden birisi olmasa da, her geçen gün kendi çiplerini üretmeye daha çok odaklanan Apple için oldukça önemli bir pozisyondaydı.

Williams, ilk olarak iPhone 5S’te ortaya çıkan A7 işlemcilerinden, şirketin en yeni iPad Pro’larındaki A12X işlemcilerine kadar Apple’daki tüm işlemci geliştirme süreçlerine liderlik ediyordu.

A7, mobil cihazlar için ilk 64-bit işlemci olarak dikkat çekmişti. A7 işlemcili iPhone 5S’in piyasaya sürülmesi, o dönem Qualcomm’u da kendi 64-bit mobil işlemcisini piyasaya sürmesi konusunda zorlamıştı. Üstelik Qualcomm’un 64-bit işlemcisinin o dönem çeşitli sorunları vardı ve tam olarak kullanıma hazır değildi.

Apple’da işlemci tasarım süreçlerine liderlik etmesinin yanı sıra Williams, aynı zamanda şirkette çip üzerindeki sistemlerin (SOCs) düzeninden de sorumluydu. Yani CPU, GPU ve bellek gibi SOCs bileşenlerinin yerleşimine Williams karar veriyordu.

Apple’da önemli görevler üstlenen Williams’ın şirketten neden ayrıldığı henüz bilinmiyor. Williams’ın LinkendIn profilinde de şimdilik herhangi bir güncelleme yok. Muhtemelen Apple’ın piyasaya süreceği birkaç yeni cihazın geliştirilmesinde hala Williams’ın payı vardır. Hatta şirketin kendi işlemcileriyle üreteceği ilk Mac’lerde bile Williams’ın büyük katkısı olmuş olabilir. Tabi eğer Apple’ın kendi laptop çiplerini üretmek için Intel’i bıraktığı yönündeki iddialar doğruysa.