iPhone Depolama Alanı Artık Neden Çabuk Doluyor?

Sık sık uygulama indiriyorsanız iPhone depolama alanının artık eskisinden çok daha kısa bir süre içerisinde dolduğunu fark etmişsinizdir. Çok uzun bir süre önce 1 GB'ın en özel anlarından oluşan albümleri telefonda barındırmak için yeterli olduğu düşünülürdü fakat teknolojisinin gelişmesi ile bu günümüzde geçerliliğini yitirdi.

Bugün 1 GB'lık kullanılabilir depolama alanı birçok akıllı telefon kullanıcısının yarı yolda kalmasına, uygulamalarından veya en sevdiği fotoğraflardan vazgeçmesine, onları bulut depolama hizmeti ile depolamasına neden oluyor. Kullanıcılar günümüz koşullarında artık minimum 64 GB depolama alanına sahip olmanın yeterli olacağını düşünüyor.

iPhone Depolama Alanı Neden Hemen Bitiyor?

Bundan birkaç sene öncesi ile kıyasladığımızda akıllı telefonlar gerçekten de büyük yenilikler aldı. Kullanıcılara artık 32 GB depolama alanının bile az gelmesi, telefonların ve uygulamaların kullanıcılara sağladığı avantajların ve doğal olarak kullandığı kaynakların çok fazla olmasından kaynaklanıyor.

Sensor Tower tarafından yakın bir zamanda yapılan bir araştırma, en iyi iPhone uygulamalarının boyutunun artık iPhone'un ilk piyasaya sürüldüğü günlere göre neredeyse 4 kat daha büyüdüğünü gösterdi. Buna neden olan bir dizi faktör var. Uygulamaların boyutunun artması, uygulama geliştiricilerinin böyle bir karar almasından değil pazar gereksiniminin bu yönde gelişmesinden kaynaklanıyor.

Bu çalışmada yer verilen uygulamalar Amazon, Google Haritalar, Instagram, Gmail, Netflix, Zoom, Facebook, Facebook Messenger, TikTok ve YouTube oldu. Bu uygulamalar özellikle son 5 yıl içerisinde dünya genelinde bir popülerliğe sahip uygulamalardan oluşuyor.

Yukarıdaki uygulamaların boyutunun artmasına en çok neden olan faktör, uygulamaların gittikçe daha fazla özellik almaya başlaması ile doğrudan ilişkili. Yeniliğin herkesin hayatını çok daha kolay bir hale getirdiği doğru olsa da söz konusu uygulama olduğunda birtakım olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin uygulama geliştiricileri kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıcıların karşısına artık daha çeşitli ve yenilikçi yaklaşımlarla çıkıyor.

Uygulamaların boyutunu arttıran ikinci faktör de siber tehdidin arttığı bugünlerde geliştiricilerin tedbir alması. Uygulama geliştiricileri, artan siber saldırılara karşı önlem almak için güvenlik özelliklerine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bu da uygulamaların boyutunu arttırdı.

Aşağıdaki grafikte uygulamaların boyutunun son birkaç yıl içinde ne kadar arttığını görebilirsiniz.