Apple, iPhone ile Depresyon ve Bilişsel Bozukluğu Tespit Edecek

iPhone, depresyon ve bilişsel bozukluğa erken tanı koymak istiyor. ABD'li teknoloji üreticisi Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, hem mobil alışkanlıkları hem de hafif bilişsel bozukluk tespitini değiştirecek.

Apple, iPhone'un bir dizi dijital ipucu kullanarak depresyon, kaygı ve bilişsel bozukluğu tespit edebileceğine inanıyor. Araştırma dahilinde kullanılan sağlık verileri, fiziksel aktivite ve uyku düzenini içerecek.

ABD'li teknoloji devi, kullanıcılarının sağlık gizliliğinin korunması için tüm teşhis çalışmalarının cihaz üzerinde kalmasını, sunucularına hiçbir veri gönderilmeden gerçekleştirilmesini hedefliyor.

iPhone, Depresyon ve Bilişsel Bozukluğu Nasıl Tespit Edecek?

Apple, konuya aşina olan kişilere ve The Wall Street Journal tarafından incelenen belgelere göre, gelişen sağlık portföyünün kapsamını genişletebilecek araçları hedefleyen depresyon ve bilişsel gerilemeyi teşhis etmeye yardımcı olacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Kullanılabilecek veriler, katılımcıların yüz ifadelerinin, nasıl konuştuklarının, yürüyüşlerinin hızı ve sıklığının, uyku düzenlerinin, kalp ve solunum hızlarının analizini içerecek. Ayrıca araştırma ve belgelere aşina olan kişilere göre, diğer veri noktalarının yanı sıra yazma hızlarını, yazım hatalarının sıklığını ve yazdıklarının içeriğini de ölçecek.

Ancak uzmanlara göre gerekli olabilecek kullanıcı takibinin kapsamı, gizlilik endişelerini tetikleyebilir. Bu yüzden Apple tarafından oluşturulacak belgeler, bunları ele almak için kullanılacak cihazlarda çalışacak ve Apple, verileri sunucularına göndermeyen algoritma geliştirmeyi hedefliyor.

Kaliforniya Üniversitesinin çalışması bu yıldan başlayarak 3.000 gönüllünün verilerini izleyecek, biyoteknoloji şirketi Biogen ise önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık yarısı bilişsel bozukluk için risk faktörlerine sahip olan yaklaşık 20.000 kişiyi işe alacak.

Sızıntılar, bu çalışmanın çok erken bir aşamada olduğunu ve hiçbir sonuca varmayabileceğini vurguluyor. Depresyon gibi şeylerin farklı akıllı telefon kullanım kalıplarına yol açtığı bilinmekle birlikte, asıl zorluk belirli durumları doğru bir şekilde teşhis etmek için yeterince güvenilir algoritmalar oluşturmaktan geçiyor.

Ancak Apple yöneticilerinin iyimser olduğu söyleniyor (The Wall Street Journal raporuna göre):