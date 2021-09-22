iPhone Depresyonu Tespit Edebilecek

Kısa bir süre önce ortaya atılan bazı raporlar, gelecekte çıkacak olan iPhone ve Watch modellerinin zihinsel sağlık durumunu takip edebileceğini işaret ediyordu. Şimdi, Wall Street Journal kaynaklı yeni bir rapor bu iddiaları destekliyor.

iPhone'lar Depresyonu ve Zihinsel Sorunları Tespit Edebilecek

Söz konusu rapordan yola çıktığımızda Apple'ın iki farklı ana proje üzerinde çalıştığını görüyoruz: Seabreeze isimli proje depresyon ve anksiyete ile ilgili çalışmaları kapsarken, Pi isimli proje bilişsel gerileme ile ilgili çalışmaları kapsıyor.

Peki iPhone'unuz ya da Watch'unuz depresyonu ya da anksiyeteyi nasıl algılayacak? Burada şirketin gerçekten geniş kapsamlı verilerden yola çıkacağı iddia ediliyor: Öyle ki yüz ifadenizden yazma hızınıza, yürüme şeklinizden diğer sağlık verilerinize kadar pek çok veri aktif olarak değerlendirilecek.

Şu aşamada bu özelliklerin geliştirilmesi adına sıkı çalışmaların yürütüldüğünü ancak projenin henüz emekleme aşamasında olduğunu biliyoruz. Yani kısa bir süre içerisinde bu özellikleri kullanılabilir halde görmeyi ne yazık ki beklemiyoruz.

Yine de akıllı telefonlarımızda günün önemli bir kısmını geçirdiğimizi göz önüne alırsak, farklı bilişsel durumlardaki kullanıcı kalıplarını izlemek ve kategorilendirmek, pek çok açıdan işe yarayacak bir adım olacaktır.

Peki siz burada yer alan iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı cihazlarımız zihinsel bozuklukları tespit etme konusunda işlevsel cihazlar olabilirler mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.