iPhone Ekran Onarımı İçin Kritik Karar: Face ID Çalışmayabilir

Apple, iPhone ekran onarımı için aldığı kritik kararı yeni iPhone modelleri ile uygulamaya başladı. Şirketin aldığı yeni karara göre ekran değişimi eğer şirket tarafından yapılmaz da üçüncü taraf tarafından yapılırsa iPhone 13 serisinin en önemli özelliği olan Face ID çalışmamaya başlayabilir.

Yeni iPhone 13 modellerinden birini satın alan kullanıcıların artık akıllı telefonlarını daha dikkatli kullanması gerekiyor çünkü şirket, ekran onarım sürecinde değişikliğe gitti. iPhone üreticisi, ekranınızı değiştirmeniz gerektiğinde artık bunu üçüncü taraf aracılığı ile değil, kendisi tarafından yapılmasını istiyor.

Bir YouTube kanalı olan Phone Repair Guru, kısa bir süre önce iPhone 13'ün parçalara ayrıldığı yeni bir video yayımladı. Apple'ın en yeni akıllı telefonunu derinlemesine inceledikten sonra üçüncü taraf ekran ile ilgili yapılan değişikliği fark etmek zorunda kaldı.

iPhone Ekran Onarımı Sadece Apple Tarafından Yapılabiliyor

Phone Repair Guru tarafından paylaşılan bilgilere göre bir tamirci ve telefonun sahibi gibi üçüncü taraflar iPhone 13'ün ekranını değiştirdiğinde Face ID işlevini yitiriyor. Kullanıcı, iPhone'unu açtıktan sonra şu hata mesajı ile karşılaştı:

"Bu iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olduğu doğrulanamadı."

Yukarıdaki ifade, Apple'ın üçüncü taraf ekranları artık desteklemediği anlamına geliyor. Kısacası akıllı telefonunuzun kırılan ya da çizilen ekranını sıradan bir tamircide değiştirmek artık en son başvuracağınız yol olmalı. Aksi takdirde iPhone'un orijinal bir Apple ekranına sahip olmadığı tespit ediliyor ve iPhone 13'ün yüz tarama özelliğini kullanamıyorsunuz.

Phone Repair Guru, bazı çipleri yeni ekrana taşımak gibi geçici çözümlerin olduğunu ancak çoğu akıllı telefon tamircisinin bu işlemi çok karmaşık olmasından ötürü yapmayabileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın üçüncü taraf telefon onarım yerlerinin iPhone ekranlarını değiştirmesini kolaylaştırmak için yeni bir güncelleme yayımlayıp yayımlamayacağı belirsizliğini korusa da şirketin onarım hakkı tarafında son zamanlarda yaşadığı bazı zorluklar göz önünde bulundurulacak olduğunda bu çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor.

Büyük bir ihtimalle böyle bir güncelleme gelmeyecek. Bu nedenle iPhone 13 kullanıcılarının akıllı telefonunu kullanırken eskisinden çok daha dikkatli olmaya ihtiyacı olacak.