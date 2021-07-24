iPhone Evde Kal Türkiye Bildirimine Vodafone'dan İlk Açıklama!

iPhone evde kal Türkiye bildirimine ilişkin Vodafone tarafından ilk açıklama yapıldı. Peki, bugün sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarına çok sayıda bildirim neden gönderildi? Vodafone tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone Evde Kal Türkiye Bildirimi Neden Yapıldı?

Bu sabah iPhone kullanıcılarına birçok kez bildirim gönderildi. Türkiye'deki kullanıcılara gönderilen bildirimde "Test Alert Notification" yani "test uyarısı bildirimi" başlıklı "Evde Kal Türkiye" mesajı yer aldı.

Çok sayıda iPhone kullanıcısı, bildirimin sürekli olarak birçok kez gönderilmesi nedeni ile oldukça endişelendi. Öyle ki bildirim, bazı kullanıcılara 3 veya 4 kez gelirken bazı kullanıcılara ise 5 veya 6 kez geldi. Uyarının korkutan bir bildirim sesi ile gelmesi endişe seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, iPhone sahiplerine acil durum uyarısı neden gönderildi?

Apple firmasının destek sayfasında yer alan bilgilere göre acil durum uyarıları "Ülke veya bölgenizdeki hükümet tarafından yayınlanan uyarılar", "Güvenlik veya yaşamla ilgili yakın tehdit içeren durumlara ilişkin uyarılar", "Olağanüstü iklim koşullarına ilişkin uyarılar" ya da "Kamu Güvenliği Uyarıları" nedeni ile gönderiliyor.

Vodafone, resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, teknik ekibin yaşanan sorunu araştırdığı belirtildi. Vodafone, yaşanan aksaklık ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Şirket tarafından yapılan açklamanın tamamı şu şekilde:

"24 Temmuz 2021 cumartesi sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında 'Evde Kal Türkiye' bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Sabah saatlerinde söz konusu bildirimlerin gelmesi üzerine çok sayıda iPhone kullanıcısı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlar yaptı. Çok sayıda kullanıcı tarafından binlerce tweet paylaşıldı. Kısa süre içerisinde popüler sosyal medya hizmeti Twitter'da "EvdeKalTürkiye" ve "iPhone" etiketleri gündem oldu.

iPhone'da Acil Durum Uyarısı Nasıl Kapatılır?