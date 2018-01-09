iPhone Fabrikasında Bir İşçi Daha İntihar Etti

Geçtiğimiz senelerde, Apple'ın iPhone telefonların üretimini yaptırdığı Çin'deki Foxconn fabrikaları, sıkça yaşanan intihar olayları ile gündeme gelmişti.

Foxconn fabrikalarındaki ilk intihar haberini 2009 yılında almıştık. Bu tarihte, kaybolan bir iPhone prototipi nedeniyle Foxconn güvenlik görevlerinin bir çalışanı darp ettiği, bu olay üzerine de işçinin kendisini yaşadığı binanın çatısından atarak intihar ettiği bildirilmişti. Daha sonradan kötü çalışma şartları ve sosyal hayatın kısıtlanması sebebiyle farklı işçiler Foxconn fabrikalarının çatılarından kendilerini boşluğa bırakarak intihar etmişlerdi ve bu olaylar dünya gündemini sarsmıştı. İntihar olaylarına tepkiler gelmesi üzerine Apple, Foxconn fabrikalarını denetleyeceğini bildirmişti. Foxconn ise, fabrika binalarının arasında file gererek çalışanlarının intihar etmesini engellemeye çalışmıştı. Foxconn'un o tarihten itibaren çalışanlar için çalışma şartlarını iyileştirip iyileştirmediği bilinmiyor; fakat yeni intihar olayı kafalarda soru işaretleri oluşmasına sebep oldu.

Çin'deki bir işçi hakları izleme örgütü tarafından paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü Li Ming adlı 31 yaşındaki Foxconn çalışanı, yaşadığı Foxconn'a ait yatakhanenin çatısından atlayıp intihar etti. Çalışanın 2 ay önce Foxconn'da çalışmaya başladığı bildiriliyor; fakat intihar nedeni hakkında bir bilgi paylaşılmıyor. Foxconn'un çalışan hakları konusunda sabıkasının bir hayli kötü olması, intiharın sorunlusu olarak Foxconn'u ana sanık koltuğuna oturtuyor.

2009 yılındaki intihar olayından sonra 14 işçi daha Foxconn binalarının çatısından atlayarak intihar etmişti. Hatta 2012 yılında tam olarak 150 işçi, kötü çalışma şartları nedeniyle toplu intihara kalkışacaklarını duyurmuşlardı. Foxconn ve Apple, iPhone X üretimi yapılan fabrikadaki son intihar olayından sonra henüz bir açıklama yapmadı. Eğer olayın sorumlusu yine Foxconn çıkarsa, firma için kuvvetli bir yaptırımın uygulanması gerektiğine inanıyorum; çünkü firma geçmişteki ihlallerinden ders almadığını kanıtlamış olacaktır.