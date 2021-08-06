iOS 15'te Fotoğraflardaki Mercek Parlaması Otomatik Kalkacak

iOS 15 ile fotoğraflardaki mercek parlaması tarihe karışabilir. Halide'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görüntülere göre kullanıcıların iPhone modellerindeki dahili kamera uygulamasında görmeye alıştığı yeşil mercek parlaması otomatik olarak kaldırılabilir.

Otomatik kaldırma işlemi iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 12 serisi ile çekilmiş bir görüntü işlenirken gerçekleştirilebilir.

Fotoğraflardaki Mercek Parlaması Nasıl Kaldırılacak?

Halide'ın Twitter hesabında açık bir alana odaklanan, oldukça uzaktan doğan güneşi içeren iki adet fotoğraf paylaşıldı. Genel olarak iki fotoğrafın birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak çok fazla bir faktör olduğu söylenemez çünkü fotoğraflar arasındaki tek fark, birinde mercek parlaması varken diğerinde olmaması.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt — Halide (@halidecamera) August 4, 2021

Yukarıdaki görüntülere dikkatli bir şekilde bakacak olduğunuz zaman sol tarafta yer alan yeşil mercek parlamasını fark edebilirsiniz. iPhone kamerası genellikle fotoğrafın çekilme anındaki gibi aydınlatma koşullarında mercek parlaması olarak adlandırılan yeşil küreler oluşturur. Bu, güneşin ya da herhangi bir ışık kaynağının doğrudan iPhone'un merceğine ilerlemesinden kaynaklanır.

İkinci fotoğrafa geçildiğinde parlamanın ortadan kalktığı görülüyor. Birinci fotoğrafta küçücük, ilk bakışta büyük bir olasılıkla varlığı görülemeyecek yeşil bir daire yer alırken ikinci fotoğrafta ise fotoğrafın bütünlüğüne odaklanılıyor.

Mercek parlamasının elbette ki fotoğrafçılar veya normal fotoğraf çekenler için her zaman kötü sonuçları olmuyor. Profesyonel fotoğrafçılar bazen fotoğrafı biraz daha doğal kılmak, göze hitap etmesini sağlamak için mercek parlamasından faydalanabiliyor. Parlama, fotoğrafın doğallığına oldukça önemli bir yarar sunduğundan özelliğin isteğe bağlı olarak çalışmasının kullanıcılar açısından daha yararlı olacağı düşünülüyor.

Yeni özellik eğer kullanıcıların isteğe bağlı olarak açıp kapatabilecekleri veya kaldırılma işlemini gerçekleştirmek için herhangi bir seçeneği kullanabilecekleri bir şekilde kullanıma sunulursa fotoğrafçılıkla uğraşanlar daha estetik fotoğraflar elde edebilir.

Parlamanın bütün güzelliğini bozduğu fotoğraflar ise fotoğrafçılar için bir sorun olmaktan çıkabilir. Fotoğrafçı daha iyi bir fotoğrafa sahip olmak için isterse fotoğrafta yer alan yeşil parlamaları sadece bir dokunuşla ortadan kaldırabilir.

9to5Mac tarafından aktarılan bilgilere göre fotoğrafçılıkla ilgili incelikler, iOS 15'in önemli bir parçası olacak şekilde ayarlandı. Örneğin yüzünüzü ve vücudunuzu kapatan portre modu FaceTime görüşmesi gerçekleştirilirken etkin hale getirilebiliyor.