iOS 15'te Fotoğraflardaki Mercek Parlaması Otomatik Kalkacak

iOS 15 ile fotoğraflardaki mercek parlaması tarihe karışabilir. Halide'ın resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan görüntülere göre kullanıcıların iPhone modellerindeki dahili kamera uygulamasında görmeye alıştığı yeşil mercek parlaması otomatik olarak kaldırılabilir.

Otomatik kaldırma işlemi iPhone XS, iPhone 11 ve iPhone 12 serisi ile çekilmiş bir görüntü işlenirken gerçekleştirilebilir.

Halide'ın Twitter hesabında açık bir alana odaklanan, oldukça uzaktan doğan güneşi içeren iki adet fotoğraf paylaşıldı. Genel olarak iki fotoğrafın birbirinden ayırt edilmesini sağlayacak çok fazla bir faktör olduğu söylenemez çünkü fotoğraflar arasındaki tek fark, birinde mercek parlaması varken diğerinde olmaması.

Big news: the latest iOS 15 beta automatically removes the famous 'green orb' lens flares we are so used to on iPhones. Thoughts? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt