TikTok'taki Hile iPhone'un Gizli GIF Özelliğini Gösteriyor

iPhone'da fotoğraflardan GIF yapma özelliğini gösteren TikTok videosu sosyal medyada viral hale geldi. Sadece birkaç adıma iOS 14 cihazınızda fotoğraflardan veya videolardan GIF hazırlayabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte adım adım iPhone'da GIF hazırlama.

Tik Tok'ta dolaşan viral bir video, iPhone kullanıcılarına kamera uygulamasıyla çekilen bir dizi fotoğraftan nasıl kolayca GIF oluşturacaklarını gösteriyor. iOS 14 yaklaşık altı aydır piyasada olduğu için bu işlevsellik tam olarak yeni değil ancak Apple, yeni bir iOS güncellemesi yayınladığında sunduğu tüm özelliklerden bahsetmiyor.

Apple'ın tüm özellikleri anlatmamasından dolayı son zamanlarda iOS 14 ile ilgili pek çok yeni detay ortaya çıktı. TikTok kullanıcıları tarafından fark edilen ve kısa sürede viral hale gelen bir yeni özellik ise fotoğraflardan GIF oluşturmayla alakalı.

Bugünlerde birçok iPhone kullanıcısı yalnızca TikTok'ta gezinerek daha fazla iOS özelliğini keşfediyor. Aşağıda görebileceğiniz iOS 14 GIF hazırlama videosu, GIF hazırlamanın hem oldukça kolay hem de eğlenceli olduğundan bahsediyor.

@jessicawangofficial Check out my Instagram reels for the full tutorial. Instagram handle Jessicawang. #iphonetricks #iphonetip #iphonetrick #fyp #jwtip

iPhone'da fotoğraflardan GIF yapma

Videoda yer alan uygulama cihazınızda yoksa iPhone Shortcuts uygulamasını kurmanız gerekiyor.

Başlamak için Shortcuts uygulamasını açın ve sağ üst köşede bulunan mavi renkli artı işaretine dokunun. "Eylem ekle" kısmını seçin ve ardından arama çubuğuna "GIF" kelimesini yazın. Bunu yaptıktan sonra, "GIF oluştur" adlı bir seçenek görmelisiniz. Üst köşedeki üç noktayı seçin ve "Paylaşım Sayfasında Göster" seçeneğini açın.

"Kısayol Adı" yazan alana dokunarak bu kısayola herhangi bir isim verin. Ardından sağ üst köşedeki "Bitti" seçeneğine dokunun. Bundan sonra "İçerikten GIF Oluşturma" yazan bir liste göreceksiniz.

"İçerik" kısmına dokunursanız alttan bir ekran açılacak ve bunun üzerine "Sihirli Değişkeni Seç"e basmanız gerekecek. Ardından kısayola eklemeli ve uygulama üzeinde kaydederek özelliği aktif etmelisiniz.

Shortcuts uygulamasında tüm bunları yaptıktan sonra galeriye gidebilir, bir video veya fotoğraf seçebilir ve sol alt taraftaki paylaş düğmesine basabilirsiniz. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız "GIF Oluştur" seçeneğini göreceksiniz.

Bu uygulama sayesinde hem fotoğraflardan hem de videolardan GIF hazırlayabilisiniz. Ayrıca tüm bu adımların video halini görmek isterseniz viral video sahibinin Instagram'daki bu paylaşımına göz atabilirsiniz.