iPhone ile Dikey Olarak Çekilen Kısa Film Yayınlandı

Apple yayınladığı videolar ile iPhone'nun kamera özelliklerini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Sadece iPhone ile dikey olarak çekilen kısa film Apple tarihinde bir ilk. Detaylar haberimizde.

iPhone ile Dikey Olarak Çekilen Kısa Film Yayında

Apple, tamamen iPhone ile çekilmiş yeni bir kısa film paylaştı. Kısa film Apple'ın yayınladığı diğer videoların aksine dikey olarak çekildi. 9 dakikalık kısa film, Akademi Ödüllü yönetmen Damien Chazelle tarafından iPhone 11 Pro kullanılarak çekildi.

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iPhone 11 Pro ile çekilen kısa aksiyon filmi oldukça ilgi çekici duruyor. Hemen aşağıdan iPhone ile çekilen kısa filmi izleyebilirsiniz.

Yayınlanan kısa filmin kamera arkası görüntüleri de paylaşıldı. Kamera arkası görüntülerinde dikey olarak iPhone ile kısa filmin nasıl çekildiği gösterilmekte. Hemen aşağıdan kamera arkası görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Sizler sadece iPhone 11 Pro kullanılarak çekilen kısa film hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! En güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.