Bir Yapımcı, Karantinada Sadece Bir iPhone'la Sıfır Bütçeli Film Çekti

Karantina sırasında sıfır bütçeli film çeken film yapımcısı Jennifer Zhang, iPhone 8 Plus'tan başka hiçbir ekipman kullanmayarak harika bir film yaptı. Filmin hem yönetmen hem senarist koltuğunda oturmasının yanı sıra başrolünü de kendi üstlendi.

Film için hiç para harcanmamasına, kamera arkasında dev bir ekibin olmamasına rağmen etkileyici bir uzun metrajlı film elde edildi.

Filmin yapımcısı Jenniger Zhang zaten önceden birçok ödülün sahibi olmuştu ancak yeni filmi Charon ile başka bir ödül daha kazanabilir. Filmi çekmek için iPhone 8 Plus'tan başka hiçbir ekipmana ihtiyaç duymayan başarılı yapımcı Zhang, filmi karantina sırasında yapacak bir işinin olmamasından ötürü çektiği bilgisini paylaştı.

Yalnızca bir kişinin elinden çıkan, gerilim seviyesi yüksek, elinizi her an kalbinize yakın tutacak Charon yalnızca Zhang için değil yeni tip koronavirüs sırasında eve kapanmak zorunda kalan herkes için etkileyici bir film olarak gün yüzüne çıkıyor.

Karantinada Çekilen Sıfır Bütçeli Film Charon'ın Konusu Ne?

Sıkı bir ev hapsine tabi tutulan bir bilgisayar korsanı, erkek arkadaşı onu aramaya başladığında yavaş yavaş düzene oturmaya başlamış dünyası altüst olmaya başlar.

Zhang, bütün projenin kendisinin karantinada olmasından ve yeni tip koronavirüsten sonra diğer projelerinin ne durumda olacağından emin olmadığı için ortaya çıktığını belirtti. Başarılı film yapımcısı sadece bir iPhone kullanarak bir film yapma fikri ile kendisine meydan okumuş gibi görünüyor.

Film sıfır bütçe ile çekilmesine rağmen seyircileri uzun metrajlı bir film bekliyor. Sıfır bütçeli olmasından ötürü film sadece bir mekanda geçiyor ancak konusuna bakılacak olursa filmin tek bir mekanda geçmesi son derece normal.

Jenniger Zhang'ın Charon Filmi Nasıl Çekildi?

iPhone 8 Plus ile sadece tek bir çatı altında hiçbir masraf yapmadan film çeken Zhang, kendisini bazı kurallara tabi tuttu. Bu kurallar şunlardan oluşuyordu:

Evden çıkmak yok.

iPhone 8 Plus'ından başka bir ekipman ya da yazılım satın almak yok.

Kamera arkasında çalışan bir ekibe dayanmak yok.

Zhang'ın üç katı kuralı, filmi kendi kendine çekmesini sağladı. Ona yardımcı olan kişiler elbette vardı. Örneğin fragmandan da görülebileceği üzere filmde onu arayan kişi, projeye katkı sağlayan kişiler arasında yer alıyor. Ona her ne kadar yardımcı olmuş olsalar da bunu uzaktan yaptılar. O evde sadece kendisi ve telefonunun kamerası vardı.

Zhang ayrıca filmin nasıl hazırlandığına ilişkin bir video da paylaştı. Bu videoyu da aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.