Bir Yapımcı, Karantinada Sadece Bir iPhone'la Sıfır Bütçeli Film Çekti

İNTERNET

The Witcher Anime Filminin Yayın Tarihi Belli Oldu (Video)

Netflix'te yayımlanacak The Witcher anime filmi Nıghtmare Of The Wolf yayın tarihi kesinleşti. Yeni duyuru ile anime filminin ağustos ayında çıkacağına ilişkin söylentiler de doğrulanmış oldu.