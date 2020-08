iPhone'lar Hata Mesajı Göstermeye Başladı, Kullanıcılar Sinirli!

Apple cihazlarda özellikle de iPhone’larda ara ara hiçbir işlem yapılmamasına rağmen hata mesajı çıkması gösterilmesi sorunu ile karşılaşılaşabiliyor. Şimdi bazı iPhone, iPad hatta iPod Touch kullanıcıları bu sorunla karşı karşıya. Sosyal ağ platformlarından yapılan bildirimlere göre, iOS’in iTunes Store ile ilgili rastgele bir hata mesajı gösterdiği görülüyor.

iTunes Store Hata Mesajı Gösteriliyor

Apple cihazınızda iTunes Store’a ilişkin bir uyarı mesajı ile karşılaşırsanız şaşırmayın, yalnız değilsiniz! Şu anda Apple kullanıcıları cihazlarında aniden çıkan iTunes Store ilişkili hata mesajıyla ilgili Apple’a bildirimde bulunuyor. iTunes Store hata mesajı “iTunes Store şu anda satın alma işlemlerini gerçekleştiremiyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. / iTunes Store is unable to process purchases at this time. Please try again later.” ekranda birkaç kez beliriyor. iTunes Store işaret edilse de bu sorun, birçok üçüncü parti uygulamalarda kullanıcıları etkiliyor.

Apple Sistem Durumu'nda Her Şey Normal!

Apple Sistem Durumu sayfasına bakıldığında, iTunes Store ile ilgili herhangi bir sorundan bahsedilmiyor. Apple tarafından onaylanan tek sorun, Apple Books (Apple Kitaplar) uygulamasını etkileyen ve hala devam eden kararsızlık sorunu. Söz konusu hata mesajının çözümü ne yazık ki yok. Şu anda iPhone, iPad veya iPod Touch’ınızda bu hatayı görüyorsanız, şifrenizi değiştirmeyin, sorun hesabınızla alakalı değil, Apple'dan kaynaklanıyor. Dolayısıyla Apple’ın sorunu çözmesini beklemekten başka yapabileceğiniz bir şey yok.