Maaşları Eksik Yatan iPhone İşçileri Yöneticilerin Ofislerini Bastı!

Hindistan’ın Bangalore şehrinde yer alan Wistron Corp’un iPhone üretim tesisinde işçilerin maaşı uzun bir süredir eksik yatıyordu. Maaşları eksik yatan iPhone işçileri yöneticilerin ofislerini bastı. Gerçekleşen olay ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Wistron şirketi, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamak amacı ile Hindistan’ın Bangalore kentinde yer alan Narasapura sanayı bölgesinden 43 dönüm büyüklüğünde bir arazi satın almıştı ve bu araziye bir fabrika kurmuştu. Apple firmasının iPhone SE isimli akıllı telefon modelini, Internet of Things (IOT) ürünlerini ve biyoteknoloji cihazları üretiliyor fakat Wistron’ın ofisinde büyük bir olay yaşandı.

Hindistan’ın Bangalore şehrindeki Wistron şirketinin iPhone üretim tesisinde çalışan işçilerin oldukça uzun bir süredir maaşları eksik yatıyordu. Maaşları eksik yatan iPhone işçileri yöneticilerin bulunduğu ofisleri bastı. Maaşların uzun süredir eksik yatması nedeni ile öfkelenen 2.000 işçi, gece vardiyasını tamamladıktan sonra şirketin ofisini bastı.

Gece vardiyası sonrası öfkeleri şiddete dönüşen çalışanlar, şirketin mobilyalarına ve montaj birimlerine zarar vermeye başladı. Ofisin camlarını kıran çalışanlar, otomobilleri ters çevirdi ve bazı yerleri ateşe verdi. Bu esnada bazı işçiler olay yerini görüntüledi. Bu olayların üzerine polis ekiplerine haber verildi ve polisler olay yerine kısa süre içerisinde intikal etti.

Çalışanlar gazetecilere olay ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Çalışanlar tarafından yapılan açıklamalarda şirkette işe başlarken kendilerine söylenen miktarın ödenmemesi nedeni ile öfkelendikleri ifade edildi. Bir işçi ise The Times India gazetesine açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Farklı bir çalışan ise hesaba yatırılan maaş miktarının düştüğünü ve bu durumun oldukça sinir bozucu olduğunu söyledi. Çalışanlar, söz konusu olayın maaşların akması sebebi ile yapıldığını duyurdu. Tayvan merkezli teknoloji şirketi Wistron, konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.Gerçekleşen olay ile ilgili görüntüleri aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.



Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc