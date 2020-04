Bir Sonraki iPhone, Kablosuz Şarj Özelliği ile Gelebilir

Apple, USB-C portuna sahip iPad Pro’yu tanıttığından beri, birçok kişi USB-C’nin iPhone’lara ne zaman geleceğini merak ediyor. Bunu merak etmeleri de gayet doğal çünkü artık dünya genelinde birçok cihazda USB-C bağlantısı kullanılıyor.

Tüm işaretler, bir sonraki mantıklı adımın bu yönde olacağını işaret ediyor. Ancak FrontPageTech’den Jon Prosser’ın attığı yeni bir tweet’e göre, Apple iPhone’larına USB-C özelliğini getirmeyecek. Bunun yerine Apple, tüm portları kaldırarak kablosuz şarj seçeneğine yönelecek.

Prosser’ın bu tweet’i kulağa biraz tuhaf gibi gelebilir ancak 2019’da analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2021’de tamamen kablosuz bir iPhone tanıtabileceğini söylemişti. Yani demek oluyor ki Apple, sadece şarj portunu değil USB-C bağlantısını da tamamen devre dışı bırakacak ve bunun yerine yeni iPhone'u kablosuz şarj özelliği ile donatacak.

I feel like I shouldn’t have to say this, but no — there’s absolutely not USB-C in iPhone 12.



Apple will go portless before they go USB-C.