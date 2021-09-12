iPhone Kameraları Bozulabilir: Apple'dan Motosiklet Sürücülerine Uyarı!

Apple, iPhone kameraları ile ilgili motosiklet kullanıcılarına oldukça önemli bir uyarıda bulundu. Teknoloji devi tarafından yapılan açıklamaya göre özellikle yüksek güce sahip motosikletlerin oluşturduğu titreşimler iPhone modellerinin kamerasında bazı sorunlara neden olabilir. Söz konusu soruna ilişkin tüm detaylar haberimizde.

iPhone Kameraları Yüksek Titreşim Yüzünden Bozulabilir

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi destek forumunda yazılı bir açıklama yaptı. iPhone'a sahip motosiklet sürücülerini uyaran Apple, yaptığı yazılı açıklamada, yüksek güce sahip motosikletlerin oluşturduğu titreşimlerin kameralara zarar verebileceğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre yüksek titreşim, iPhone modellerinin kamerasında bazı sorunlara yol açıyor. Apple bu sebepten ötürü iPhone modellerinin yüksek gece sahip motosiklete sabitlenmesini önermiyor.

iPhone'da yer alan OIS ve kapalı döngü otomatik odak (AF) sistemlerinin titreşime karşı dayanıklılık için geliştirildiğini belirten teknoloji devi Apple, yaptığı açıklamada, "Bu özellikleri içeren birçok cihazda olduğu gibi belirli frekans aralıklarında yüksek genlikli titreşimlere uzun süreli doğrudan maruz bırakmak, bu sistemlerin performansını düşürebilir, fotoğraf ve videoların görüntü kalitesinin düşmesine neden olabilir. iPhone'unuzu yüksek genlikli titreşimlere maruz bırakmamanız önerilir" sözlerine yer verdi.

Güçlü motosikletlerin motorlarının şasi ve gidonlar aracılığı ile yüksek genlikli titreşimler ürettiği belirtildi. Şirket, üretilen belirli frekans aralıklarındaki titreşimin genliği nedeni ile güçlü motorlara sahip motosikletlere iPhone'un sabitlenmesini önermedi ve şu ifadeleri kullandı:

"iPhone'unuzu scooter gibi küçük hacimli veya elektrikli araçlara takmak, nispeten daha düşük genlikli titreşimlere neden olabilir fakat bunu yaparsanız iPhohone'unuzun hasar görme riskini azaltmak için titreşim sönümleme montajı önerilir. Hasar riskini daha da azaltmak için düzenli olarak uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır."

iPhone 13 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun bir süredir sabırsızlıkla beklenen yeni iPhone modellerine sayılı günler kaldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 serisini 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek etkinlik esnasında tanıtacak. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen serinin iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşması bekleniyor.