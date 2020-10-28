iPhone Kullanan Kişi Sayısı Açıklandı: Şaşırtıcı

iPhone kullanıcı sayısı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ünlü Apple analisti Neil Cybart iPhone kullanıcı sayısı hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar.

iPhone Kullanıcı Sayısı Kaç? Kaç Kişi iPhone Kullanıyor?

İlk iPhone 13 yıl önce satıldı ve söylenene göre de şu anda bir milyardan fazla iPhone kullanıcısı var. Ünlü Apple analisti Neil Cybart, bir milyardan fazla iPhone kullanıcısı olduğunu iddia ediyor. Rapora göre, Apple Eylül 2020'de dönüm noktasına ulaştı.

Raporda Apple'ın her yıl %20 yeni iPhone kullanıcısına sahip olduğu %80'nin ise eski iPhone'u yeni iPhone'a yükselttiği bilgisi bulunuyor. Cybart, 2021 mali yılında iPhone satışları için olumlu bakıyor ve Apple'ın 240 milyon adet satmasını bekliyor.

Şirket, 2015 yılında en fazla iPhone sattı (231 milyon) ve 2020'de rekorunu kırma yolunda ilerliyor. Apple'ın premium pazara başarıyla girdiğini göstermeye devam ediyor. Apple geçen yıl 900 milyon iPhone kullanıcısını duyurmuştu ve bu yıl sayının 1 milyarı aştığı söyleniyor. Şirketin ilerleyen günlerde yeni kullanıcı sayısını resmi olarak açıklayıp açıklamayacağı bilinmezliğini koruyor.

Apple geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone modellerini tanıttı. iPhone 12 serisi almamak için 5 neden videomuza aşağıdan ulaşabilir ve " iPhone 12 neden alınmaz? " sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Sizler rakamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce iPhone 12 ile birlikte rekor kırılır mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!