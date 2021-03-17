iPhone Kullanıcıları mı, Android Kullanıcıları mı: Hangileri Daha Sadık?

iPhone kullanıcıları mı yoksa Android kullanıcıları mı akıllı telefon üreticisine daha çok bağlılık gösteriyor? Yeni bir anketle birlikte marka bağlılığının en yüksek olduğu kullanıcı kitlesi belli oldu. Android cephesindeki kişiler akıllı telefon üreticilerine olan sadakatini yitirmeye başlamışken iPhone cephesindeki kişilerde ise tam tersi gerçekleşiyor.

iPhone Kullanıcıları, Markasına Android Kullanıcılarından Daha Sadık

Yeni bir anket, Android telefon kullanan kişilerin akıllı telefon üreticilerine daha az sadık olduğunu ve başka bir markanın akıllı telefonlarını kullanmaya daha istekli hale geldiğini gösteriyor ancak Apple'ın akıllı telefonlarını kullananlarda durumun tam tersi olduğu söylenebilir.

SellCell'in Mart 2021'in başlarında gerçekleştirmiş olduğu anket, en popüler akıllı telefon markalarının çeşitli modellerine sahip olan 5.000'den fazla akıllı telefon kullanıcısının katılımıyla yapıldı. Anketin sonuçları, iPhone kullanan kişilerin Android kullanan kişilerine göre markasına daha sadık ve başka bir markanın telefonunu kullanmaya daha az istekli olduğunu gösterdi.

Apple'a olan bağlılık, 2019 yılında yapılan SellCell anketinde de %90,5'ten tüm zamanların en yüksek seviyesi %92'ye ulaşmıştı. Samsung'un marka sadakati ise aynı yıl içinde %85,7'den %74'e düşmüştü. Bu ankette iPhone kullananların Apple'a olan bağlılığının Samsung telefon sahiplerinin Samsung'a olan bağlılığından yaklaşık %18 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

iPhone kullananların yalnızca %8,1'i başka bir markanın telefonunu kullanmak gibi bir planının olduğunu belirtirken Samsung telefon kullananların yaklaşık %26'sı yeni akıllı telefonların çıkması ile yola farklı bir marka ile devam edeceğini söyledi. Başka bir marka kullanma eğiliminde olduğunu belirten kişilerin %53'ü iPhone'a geçeceğini söyledi.

Anket sonuçlarına göre marka sadakatini kaybeden sadece Samsung değil. Google Pixel, LG ve Motorola kullanıcılarının markaya duyduğu sadakat da oldukça zarar gördü. Google Pixel serisi ile markaya olan bağlılık iki yıl içinde %18,8 oranında düştü.

Ankete katılan kişilerin %46,6'sı mevcut amiral gemisi telefon serileri içerisinde en iyisinin iPhone 12 serisi olduğunu belirtti. Bu, Samsung Galaxy S21'nin piyasadaki en iyi amiral gemi serisi olduğunu söyleyen %30,4'ün yanında oldukça dikkate değer bir orandı.

İnsanların iPhone'a olan bağlılığının nedenini ortaya çıkaran soruda ise katılımcıların 545'i mevcut markalarını sevdiğini, %24'ü Apple ekosistemine fazla bağlı olduğunu ve %16'sı ise başka bir markaya geçmek için bir sebebinin olmadığını söyledi.