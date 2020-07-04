Apple'dan iPhone Kullanıcılarına: Eski Adaptörleri Ne Yapıyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın yeni iPhone 12 de dahil olmak üzere yeni modellere artık güç adaptörü eklemeyeceği sızdırıldıktan sonra iPhone kutularındaki güç adaptörleri hakkında araştırma yapmaya karar verdi. Apple, kullanıcılarına yönelttiği ankette adaptörlere ne yaptıklarını soruyor.

Brezilya'da kullanıcılara yapılan Apple anketlerinde önceki iPhone XR ile birlikte verilen şarj cihazı da dahil olmak üzere eski aksesuarların nasıl kullanıldığı hakkında sorular soruldu. Twitter'da ortaya çıkan Apple anketinde, kullanıcıların adaptörsüz kutuya hazır olması gerektiği mesajı veriliyor.

Apple ayrı bir aksesuar olarak satılacak 20 watt hızlı şarj adaptörünü, iPhone 11 Pro ve iPad Pro ile birlikte kutuda gönderilen ve ayrıca mevcut 18 watt adaptörden bağımsız bir yükseltmeyle satacak. Ayrıca Brezilya'da yapılan bu anket ile birlikte Apple ilk defa kullanıcılara, ürünleri hakkında ne düşündüklerini sordu.

iPhone 12 Belirsizlikleri Devam Ediyor

Tüm bunların dışında yeni iPhone 12'nin ekran konusunda da bazı belirsizlikleri bulunuyor. Bugüne kadarki sızıntılarda 120Hz ekran yenileme hızına sahip olacağı iddia edilen iPhone 12'nin bu ekranı kullanılmayacağı ortaya atıldı. 6.1 inç ve 6.7 inç boyutlarında olması beklenen iPhone 12'nin iPad Pro'da tanıtılan LiDAR tarayıcıya sahip dört sensöre yer vermesi bekleniyor.