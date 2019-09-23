iPhone Kullanıcıları İşlemci Performansını Kontrol Edebilecek

Apple, yayınlayacağı iOS 13.1 güncellemesi ile birlikte kullanıcılara iPhone modellerinin işlemci performansını düzenleme ve kontrol etme imkanı sunacak.

Geçtiğimiz süreçte adı işlemci performansına yönelik düzenleme skandalı ile gündeme gelen Apple, yaptıklarını kabul etmişti. Bataryadan kaynaklanan sorunları engellemek için bazı cihazların işlemci performansını düşüren Apple, bunu yaparken kullanıcılara haber vermemesi nedeniyle tepki toplamıştı.

Şimdi ise yayınlanacak iOS 13.1 güncellemesi ile işlemci performansını sınırlandırma özelliğini getirecek olan şirket, olası durumlara karşı kullanıcıların batarya sağlığını en verimli şekilde yönetebilmesini ve izleyebilmesini sağlayacak.

Bu özellikle birlikte cihazlar, herhangi bir batarya sorunu olduğunda işlemci performansında otomatik sınırlandırmaya gidecek ve olası hasarların önüne geçmiş olacak.

iOS 13.1 Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçtiğimiz cuma günü iOS 13 güncellemesini belirli iPhone modelleri için yayınlayan Apple, iOS 13.1 güncellemesini ise yarın akşam yayınlayacak. iOS 13 güncellemesini almış tüm iPhone kullanıcıları, iOS 13.1 sürümüne yarın Türkiye saati ile 20:00'da erişebilir olacak.