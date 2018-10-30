iPhone Kullanıcıları Telefonlarını Üç Yılda Bir Değiştiriyor

Yapılan bir araştırma, Amerikalıların yeni bir akıllı telefon almadan önce yaklaşık 3 yıl beklediklerini ortaya koydu.

Küresel telefon üreticileri her yıl cihazlarının yeni nesillerini tanıtırken, özellikle amiral gemilerinin bir yıl önceki seleflerine kıyasla daha pahalı hale geldikleri bir sır değil. Buna en büyük kanıt şüphesiz, fiyatı 1,449 dolara kadar çıkan Apple’ın iPhone XS Max’i olsa gerek.

Üst segment telefonların sürekli artan fiyatları, çoğu Amerikalının yeni bir modele geçmeden önce iki kez düşünmesine neden oldu.

Mobil cihaz ticaretinin referans firmalarından HYLA Mobile, Amerikalıların yeni bir telefon satın almadan önce ortalama 2.83 yıl beklediklerini ortaya koydu. Bu oran, 2016 yılında 2.39 sevilerindeydi.

Apple müşterileri özelinde baktığımızda, 2016 istatistiklerine göre büyük bir fark var. iPhone fiyatlarındaki artış, bu sonucun ana sebebi olarak gösteriliyor. Örneğin, iPhone kullanıcıları yeni bir modele geçmek için daha önce ortalama 2.37 yıl beklerken, şimdi ise 2.92 yıl bekliyor.

Android kullanıcıları ise telefonlarını 2.66 yılda bir değiştiriyor. Düşük fiyat ve piyasadaki modellerin çeşitliliği burada önemli bir rol oynuyor.

Söylemeye gerek yok, veriler hiçbir şekilde şaşırtıcı değil, ancak ortaya çıkan sonuçlar telefon üreticilerinin fiyat politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir. Her ne kadar Android cihaz üreticileri daha kazançlı gözükseler de, son istatistikler, Apple'ın yeni modellerinin artan fiyatlara rağmen iyi sattığını gösteriyor.

Apple’ın eylül ayında tanıttığı telefonlardan birisi olan iPhone XR, iPhone XS ve XS Max’e göre daha geç satışa sunulsa da, ilk haftasında 9 milyon satmayı başardı. Tam bir fiyat / performans canavarı olan XR, satış performansını sürdürdüğü takdirde 2018’in dördüncü çeyreğinde tüm iPhone satışlarının yüzde 40’ına denk gelecek.

iPhone XS Max İnceleme Videosu