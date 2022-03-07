iPhone Kullanıcılarının %40'ı iPhone SE 3 Almayı Planlıyor

Apple yarın yılın ilk etkinliğini düzenleyecek. Şirketin hangi Mac'leri tanıtacağı konusunda bazı tartışmalar olsa da iPhone SE 3 ve beşinci nesil iPad Air'in de tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte, bir anket iPhone kullanıcılarının %40'ının bu üçüncü nesil iPhone SE'yi kendileri için ana cihaz, ek telefon veya birine hediye olarak satın almayı planladığını gösteriyor.

2.500 iPhone kullanıcısıyla görüşen SellCell'in Satın Alım Anketi'ne göre anket katılımcılarının %40'ı Apple'ın yarın tanıtacağı yeni iPhone SE 3'ü satın almayı planlıyor. Bu ankete göre iPhone kullanıcılarının %24'ü üçüncü nesil iPhone SE'yi ana cihazları olarak satın alacak ve görüşülen kişilerin %16'sı ise bu telefonu ek cihaz veya hediye olarak alacak.

iPhone Kullanıcılarına Özel Anket

Bu yeni telefonu almanın diğer nedenleri arasında düşük fiyat (%29,4), eski bir cihazdan yükseltme (%25,5), 5G özellikleri (%15,2), kompakt form faktörü (%11,3) ve Touch ID tuşu (%6,7) bulunuyor. Yükseltmeyi düşünmeyenlerin %66,2'si mevcut iPhone modellerinden hâlâ memnun olduklarını, %9,3'ü yeni iPhone 14'ün çıkmasını beklediğini, %4,1'i çok küçük olduğunu ve %3,0'ı yeterince yeni özelliğe sahip olmadığını düşünüyor.

Peki ya siz iPhone SE 3'ü satın almayı düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız neden? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.