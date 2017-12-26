iPhone'lar Apple'ın Elinde Kaldı

Bu yılın hiç şüphesiz en merak edilen cihazını piyasaya süren Apple, maalesef iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile istediği satış rakamlarına ulaşamadı. Hatta öyle ki, bu üç cihazın satış miktarı iPhone 6 ve 6 Plus'ın gerisinde kaldı. Ancak satış rakamlarındaki bu düşüşün en büyük suçlusunun Apple olduğu ifade ediliyor.

Piyasaya sunulduğu günden bu yana büyük dikkat toplayan iPhone X, hem iPhone 8 serisini gölgede bıraktı hem de Apple'ın beklentilerini karşılayamadı. iPhone'un onuncu yılına özel olarak çıkarılan cihaz çerçevesiz ekranı, dikey konumlandırılmış çift kamerası ve Face ID gibi özelliklerine rağmen sınıfta kaldı. iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 69 seviyesindeyken 3 yıl önce tanıtımı gerçekleştirilen iPhone 6 serisinin satış rakamı ise yüzde 91'di. Yani 3 yıl içerisinde kullanıcıların Apple'a olan ilgisinin azaldığı bariz bir şekilde görülüyor.

Ancak satış rakamındaki azalmanın en büyük suçlusunun Apple olduğu düşünülüyor. Genel anlamda tasarımsal ve donanımsal açıdan hiçbir yeniliğe gitmeyen şirket, her yeni modelinde daha fahiş fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıktı. Şu anda dünyanın en pahalı seri üretim telefonunu satan ABD'li firma, iPhone X'in stok sorunuyla da karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Yine de 2018 yılında çeşitli kampanyalar ile iPhone'larını daha fazla satabilme imkanına sahip olan Apple, yeni yıl içerisinde kullanıcılarına kulak vermeli ve katı politikalarını yıkmalı diye düşünüyorum. Peki ya sizce yeni iPhone'ların satılmamasındaki en büyük etken nedir? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.